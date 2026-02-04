Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 4626 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 10192 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 10203 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 10700 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 18079 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 24931 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19391 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22491 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 36073 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 51865 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.1м/с
81%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 26875 просмотра
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР4 февраля, 11:55 • 6830 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 15825 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 6788 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ14:49 • 9016 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 27011 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 59830 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 60772 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 99821 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 108000 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Китай
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo18:16 • 20 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto17:19 • 1698 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto16:32 • 2692 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 4090 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 6958 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
ТикТок

Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Украина готовится к новому сезону Евровидения, выбирая представителя на 70-й юбилейный конкурс. Упомянуты выступления Меловина (2,3 млн грн), Джамалы (90 тыс долларов) и "Ziferblat" (120 тыс долларов).

Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение

Уже через несколько дней для Украины стартует новый сезон Евровидения. Совсем скоро определится представитель от страны, который выступит на 70-м юбилейном песенном конкурсе. УНН предлагает вспомнить некоторые номера с песенного действа от Украины и сколько денег они стоили.

Melovin

В 2018 году Украину на Евровидении в Лиссабоне представил на то время не столь известный, как сейчас, артист, победитель шестого сезона шоу "Х-фактор" певец Melovin. Исполнитель поехал в столицу Португалии с композицией "Under the ladder". Стоит отметить, что кроме довольно приставучей и хитовой песни у знаменитости был и впечатляющий номер. В частности, в своем перформансе он использовал горящее пианино и огонь. Кроме того, в начале номера артист лежал в музыкальном инструменте, а затем, с развитием композиции, поднимался из него. Тогда многим артист напомнил Дракулу. Заметим, что по тогдашним сообщениям общественного вещателя, который способствует участию артистов в Евровидении, поездка и выступление Melovin (который в итоге занял 17 место на конкурсе) обошлась в 2,3 млн грн.

Добавим, что исполнитель выступал в гранд-финале действа самым первым, а зрительская аудитория его поставила на 7-ю строчку. Что же касается членов жюри, то они отдали украинцу последнее место.

Джамала

В 2016 году Украину представляла певица крымскотатарского происхождения Джамала. Артистка выступила на конкурсе в Швеции и одержала впечатляющую победу. Кроме исключительного тембра и завораживающей песни-мантры "1944", Джамала поразила как членов жюри, так и телеаудиторию эффектным номером. В центре перформанса была своеобразная голограмма дерева, которое в момент наибольшей кульминации разрасталось, символизируя бесконечность рода и силу жизни. Это дерево и графика, с помощью которой зрители смогли им любоваться через свои телеэкраны, стоила 90 тыс. долларов. Стоит добавить, что в эту сумму входит не только стоимость постановки, но и полная поездка артиста на Евровидение.

"Ziferblat"

По состоянию на 2026 год это трио сейчас является крайними участниками Евровидения от Украины. В том году они представляли страну с композицией "Bird of pray". Месседж, который хотели донести Европе украинцы, был сразу понятен из перформанса, который они представили. В частности, трек коллектива переводится как "молитвенная птичка". Настроение композиции связано с тем, что темные тучи всегда рассеиваются и в конце концов наступает теплая весна, а лирический герой композиции как раз и ищет свет, который кажется уже найти почти невозможно. Номер "Ziferblat" сопровождался ярким освещением, спецэффектами, связанными со светом и стильными костюмами. Добавим, что ребята сами в одном из интервью рассказали, что на поездку было потрачено около 120 тыс. долларов (более 4 млн грн). Однако, коллектив добавил, что общественный вещатель не полностью финансировал их. Это была лишь помощь, и многое артисты профинансировали самостоятельно. В итоге, группа заняла 9-е место на Евровидении 2025, которое проходило в Базеле.

Напомним

Ранее УНН писал о том, когда состоится финал Национального отбора на Евровидение 2026 от Украины. За своего фаворита телезрители смогут отдать голос в приложении "Дія".

Станислав Кармазин

КультураУНН Lite
Музыкант
Швеция
Португалия
Лиссабон
Украина