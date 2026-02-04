Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение

Уже через несколько дней для Украины стартует новый сезон Евровидения. Совсем скоро определится представитель от страны, который выступит на 70-м юбилейном песенном конкурсе. УНН предлагает вспомнить некоторые номера с песенного действа от Украины и сколько денег они стоили.

Melovin

В 2018 году Украину на Евровидении в Лиссабоне представил на то время не столь известный, как сейчас, артист, победитель шестого сезона шоу "Х-фактор" певец Melovin. Исполнитель поехал в столицу Португалии с композицией "Under the ladder". Стоит отметить, что кроме довольно приставучей и хитовой песни у знаменитости был и впечатляющий номер. В частности, в своем перформансе он использовал горящее пианино и огонь. Кроме того, в начале номера артист лежал в музыкальном инструменте, а затем, с развитием композиции, поднимался из него. Тогда многим артист напомнил Дракулу. Заметим, что по тогдашним сообщениям общественного вещателя, который способствует участию артистов в Евровидении, поездка и выступление Melovin (который в итоге занял 17 место на конкурсе) обошлась в 2,3 млн грн.

Добавим, что исполнитель выступал в гранд-финале действа самым первым, а зрительская аудитория его поставила на 7-ю строчку. Что же касается членов жюри, то они отдали украинцу последнее место.

Джамала

В 2016 году Украину представляла певица крымскотатарского происхождения Джамала. Артистка выступила на конкурсе в Швеции и одержала впечатляющую победу. Кроме исключительного тембра и завораживающей песни-мантры "1944", Джамала поразила как членов жюри, так и телеаудиторию эффектным номером. В центре перформанса была своеобразная голограмма дерева, которое в момент наибольшей кульминации разрасталось, символизируя бесконечность рода и силу жизни. Это дерево и графика, с помощью которой зрители смогли им любоваться через свои телеэкраны, стоила 90 тыс. долларов. Стоит добавить, что в эту сумму входит не только стоимость постановки, но и полная поездка артиста на Евровидение.

"Ziferblat"

По состоянию на 2026 год это трио сейчас является крайними участниками Евровидения от Украины. В том году они представляли страну с композицией "Bird of pray". Месседж, который хотели донести Европе украинцы, был сразу понятен из перформанса, который они представили. В частности, трек коллектива переводится как "молитвенная птичка". Настроение композиции связано с тем, что темные тучи всегда рассеиваются и в конце концов наступает теплая весна, а лирический герой композиции как раз и ищет свет, который кажется уже найти почти невозможно. Номер "Ziferblat" сопровождался ярким освещением, спецэффектами, связанными со светом и стильными костюмами. Добавим, что ребята сами в одном из интервью рассказали, что на поездку было потрачено около 120 тыс. долларов (более 4 млн грн). Однако, коллектив добавил, что общественный вещатель не полностью финансировал их. Это была лишь помощь, и многое артисты профинансировали самостоятельно. В итоге, группа заняла 9-е место на Евровидении 2025, которое проходило в Базеле.

Напомним

Ранее УНН писал о том, когда состоится финал Национального отбора на Евровидение 2026 от Украины. За своего фаворита телезрители смогут отдать голос в приложении "Дія".