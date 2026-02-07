Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить Leleka
Київ • УНН
7 лютого Leleka перемогла у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 з композицією "Ridnym". Артистка отримала 10 балів від журі та телеглядачів, обіцяючи гідно представити Україну на конкурсі у Відні.
7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Перемогу здобула артистка Leleka, яка виконала композицію "Ridnym". Саме цей трек цієї артистки представлятиме Україну на ювілейному 70-му Міжнародному пісенному конкурсі, який цього року пройде у Відні. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначимо, що у фіналі конкурсу артисти демонстрували яскраві сценічні номери, поєднуючи різні жанри — від поп і електроніки до етно-елементів. Як від членів журі, так і від телеглядачів Leleka отримала 10 балів. Друге місце у Нацвідборі посів співак Laud, а третя сходинка дісталася Джеррі Хейл.
В Україні стартував фінал нацвідбору на Євробачення-2026: сьогодні оберуть представника країни на пісенному конкурсі07.02.26, 19:28 • 2214 переглядiв
Зауважимо, що Нацвідбір-2026 відзначався різноманіттям учасників та надзвичайно сміливими експериментами у подачі пісень. Переможниця українського відбору пообіцяла зробити все, щоб якомога краще представити Україну на Євробаченні у Відні.
Додамо, що пісня переможниці передає послання надії та внутрішньої сили, показує шлях до оновлення, який починається з усвідомлення змін і зустрічі зі своїми страхами.
Навіть коли світ навколо здається спустошеним і перетворюється на порох, всередині людини залишається сила, що веде до нового життя. Композиція наголошує на вірі в цілющу силу природи та її здатність підтримувати, а також на те, що коріння не вмирає навіть у найскладніші часи.
Не лише поп: Valeriya Force з реп-маніфестом виступила на Нацвідборі Євробачення07.02.26, 21:32 • 1122 перегляди