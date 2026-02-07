Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить Leleka

$43.140.00
50.900.00
ukenru
20:45 • 260 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
20:13 • 1404 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 12804 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 17926 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 17837 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 22420 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 34388 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 46689 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 41399 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31576 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.2м/с
89%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"7 лютого, 11:57 • 9438 перегляди
Атака рф по Запоріжжю і області: поранено 10 людей, знищено притулок для собак, загинули твариниPhoto7 лютого, 12:10 • 4578 перегляди
Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським7 лютого, 12:21 • 5014 перегляди
Україна отримала 300 генераторів на 417 тисяч євро від SECI: які соціальні об'єкти і міста у пріорітетіPhotoVideo7 лютого, 13:59 • 4090 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго17:17 • 3986 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 25571 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 46763 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 41976 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 43981 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 56586 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Оман
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 14873 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 29013 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 31319 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 40245 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 43346 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-101

Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить Leleka

Київ • УНН

 • 260 перегляди

7 лютого Leleka перемогла у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 з композицією "Ridnym". Артистка отримала 10 балів від журі та телеглядачів, обіцяючи гідно представити Україну на конкурсі у Відні.

Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить Leleka

7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Перемогу здобула артистка Leleka, яка виконала композицію  "Ridnym". Саме цей трек цієї артистки представлятиме Україну на ювілейному 70-му Міжнародному пісенному конкурсі, який цього року пройде у Відні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначимо, що у фіналі конкурсу артисти демонстрували яскраві сценічні номери, поєднуючи різні жанри — від поп і електроніки до етно-елементів. Як від членів журі, так і від телеглядачів Leleka отримала  10 балів. Друге місце у Нацвідборі посів співак Laud, а третя сходинка дісталася Джеррі Хейл.

В Україні стартував фінал нацвідбору на Євробачення-2026: сьогодні оберуть представника країни на пісенному конкурсі07.02.26, 19:28 • 2214 переглядiв

Зауважимо, що Нацвідбір-2026 відзначався різноманіттям учасників та надзвичайно сміливими експериментами у подачі пісень. Переможниця українського відбору пообіцяла зробити все, щоб якомога краще представити Україну на Євробаченні у Відні.

Додамо, що пісня  переможниці передає послання надії та внутрішньої сили, показує шлях до оновлення, який починається з усвідомлення змін і зустрічі зі своїми страхами.

Навіть коли світ навколо здається спустошеним і перетворюється на порох, всередині людини залишається сила, що веде до нового життя. Композиція наголошує на вірі в цілющу силу природи та її здатність підтримувати, а також на те, що коріння не вмирає навіть у найскладніші часи.

Не лише поп: Valeriya Force з реп-маніфестом виступила на Нацвідборі Євробачення07.02.26, 21:32 • 1122 перегляди

Станіслав Кармазін

Культура
Музикант
Відень
Україна