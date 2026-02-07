$43.140.00
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 12702 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 13535 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 18532 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 31823 перегляди
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 44717 перегляди
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 39359 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30917 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 43556 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09 • 16081 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
В Україні стартував фінал нацвідбору на Євробачення-2026: сьогодні оберуть представника країни на пісенному конкурсі

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Сьогодні, 7 лютого о 19:00, стартував фінал національного відбору на Євробачення-2026, де оберуть представника України на конкурсі у Відні. Десять учасників, серед яких Jerry Heil та Laud, змагаються за право представляти країну.

В Україні стартував фінал нацвідбору на Євробачення-2026: сьогодні оберуть представника країни на пісенному конкурсі

7 лютого о 19:00 в Україні стартував фінал національного відбору на Євробачення-2026. Саме сьогодні стане відомо ім’я артиста, який представить нашу країну на 70-му ювілейному Міжнародному пісенному конкурсі. Про це пише УНН.

Деталі

Цьогоріч Євробачення прийматиме Відень. За право виступати від України у фіналі конкурсу змагаються 10 учасників. Серед них - Jerry Heil, Monokate, Laud, гурт MOLODI, Ellliens, Mr Well, Андрій Хаqят, Valeria Force, гурт "Щука-Риба" та співачка Leleka.

Кожен із фіналістів презентує авторську пісню та власне бачення того, якою має бути Україна на міжнародній сцені. Переможця нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Саме хтось із цих десяти артистів отримає можливість представляти Україну на одному з наймасштабніших музичних шоу світу та боротися за перемогу вже на європейському рівні. 

Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"03.02.26, 18:57 • 28200 переглядiв

Станіслав Кармазін

Культура
Музикант
Відень
