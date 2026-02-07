В Україні стартував фінал нацвідбору на Євробачення-2026: сьогодні оберуть представника країни на пісенному конкурсі
Київ • УНН
Сьогодні, 7 лютого о 19:00, стартував фінал національного відбору на Євробачення-2026, де оберуть представника України на конкурсі у Відні. Десять учасників, серед яких Jerry Heil та Laud, змагаються за право представляти країну.
7 лютого о 19:00 в Україні стартував фінал національного відбору на Євробачення-2026. Саме сьогодні стане відомо ім’я артиста, який представить нашу країну на 70-му ювілейному Міжнародному пісенному конкурсі. Про це пише УНН.
Деталі
Цьогоріч Євробачення прийматиме Відень. За право виступати від України у фіналі конкурсу змагаються 10 учасників. Серед них - Jerry Heil, Monokate, Laud, гурт MOLODI, Ellliens, Mr Well, Андрій Хаqят, Valeria Force, гурт "Щука-Риба" та співачка Leleka.
Кожен із фіналістів презентує авторську пісню та власне бачення того, якою має бути Україна на міжнародній сцені. Переможця нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Саме хтось із цих десяти артистів отримає можливість представляти Україну на одному з наймасштабніших музичних шоу світу та боротися за перемогу вже на європейському рівні.
