Замість служби знімалася в шоу “МастерШеф” - 15 бригада транспортної авіації ініціювала розслідування щодо офіцерки

Командування 15 бригади транспортної авіації ініціювало службове розслідування щодо військової Вікторії Кузнецової, яка нібито проходила лікування, а сама брала участь у ток-шоу "МастерШеф". Про це повідомляє пресслужба бригади, передає УНН.

Деталі

Як заявили у бригаді, Вікторія Кузнєцова, учасниця проекту "МастерШеф", дійсно на даний час проходить військову службу у 15 бригаді транспортної авіації. Повідомляється, що у період проведення зйомок, з травня по серпень 2025 року, вона офіційно перебувала на лікуванні у військовому шпиталі міста Дніпра.

Весь цей період офіцерка, як і належить, продовжувала отримувати грошове забезпечення. Після виходу першого промовідео телевізійного проекту командування військової частини ініціювало службове розслідування, з матеріалів якого випливає, що військовослужбовиця дійсно під час лікування у шпиталі міста Дніпра, брала активну участь у зйомках в телешоу у місті Києві, не повідомивши про це встановленим порядком військове керівництво - повідомили у бригаді.

Там додали, що всі матеріали службового розслідування направлені до територіального підрозділу ДБР.

Нагадаємо

