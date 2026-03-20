Вместо службы снималась в шоу "МастерШеф" - 15 бригада транспортной авиации инициировала расследование в отношении офицера
Киев • УНН
Военная Виктория Кузнецова участвовала в телешоу во время фиктивного лечения. Командование передало материалы расследования в ГБР для суда.
Командование 15-й бригады транспортной авиации инициировало служебное расследование в отношении военнослужащей Виктории Кузнецовой, которая якобы проходила лечение, а сама участвовала в ток-шоу "МастерШеф". Об этом сообщает пресс-служба бригады, передает УНН.
Детали
Как заявили в бригаде, Виктория Кузнецова, участница проекта "МастерШеф", действительно в настоящее время проходит военную службу в 15-й бригаде транспортной авиации. Сообщается, что в период проведения съемок, с мая по август 2025 года, она официально находилась на лечении в военном госпитале города Днепра.
Весь этот период офицер, как и положено, продолжала получать денежное довольствие. После выхода первого промо-видео телевизионного проекта командование воинской части инициировало служебное расследование, из материалов которого следует, что военнослужащая действительно во время лечения в госпитале города Днепра активно участвовала в съемках в телешоу в городе Киеве, не сообщив об этом в установленном порядке военному руководству
Там добавили, что все материалы служебного расследования направлены в территориальное подразделение ГБР.
Напомним
В Украине будут судить офицера ВСУ, которая снималась в популярном кулинарном шоу "МастерШеф", уклоняясь при этом от службы. По данным следствия, она якобы проходила лечение, а сама участвовала в ток-шоу.