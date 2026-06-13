рф ударила КАБами по рынку в Васильковке - девять раненых, есть разрушения
Киев • УНН
Враг ударил КАБами по рынку в Васильковке на Днепропетровщине, в результате чего ранены девять человек. Повреждены жилые дома и инфраструктура в трех районах области.
российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Васильковской громаде в Днепропетровской области, в результате чего загорелся местный рынок, ранения получили девять человек. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Лукашук обнародовал видео последствий удара по рынку в Васильковке и подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру.
Рынок в Васильковке после удара КАБами. россияне - нелюди, которые бьют по мирной громаде - отметил он.
По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в течение ночи и утра враг более 20 раз атаковал три района области беспилотниками и авиабомбами.
Больше всего пострадала Синельниковщина. Под ударами находились Васильковская, Николаевская, Петропавловская и Шахтерская громады. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, возник пожар на рынке.
В результате атак пострадали девять человек, шестеро из них госпитализированы. По данным ОВА, 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.
Также обстрелам подверглась Никопольщина. Под огнем были Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады. Там повреждены частные дома и хозяйственная постройка.
В Каменском районе российские войска попали по объекту инфраструктуры.
Напомним
В результате российских атак на Херсонскую область 13 июня погиб один человек, еще 15 получили поранення.
Также россияне ударили по Сумской области, погибли два человека.