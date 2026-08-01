Пентагон передает руководство группой помощи Украине на фоне дистанцирования США от Европы - Politico

Пентагон отказывается от руководства возглавляемым США командованием НАТО в Германии, которое координирует военную помощь Украине, что является последним признаком более широкого отхода Америки от своих ближайших союзников, сообщает Politico, пишет УНН.

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По словам американского чиновника и трех лиц, знакомых с планом, еще один член НАТО в конечном итоге возьмет на себя руководство Группой содействия безопасности (Security Assistance Group, SAG), которая играла центральную роль в оснащении и обучении украинских войск с начала полномасштабного российского вторжения. Но, отмечает издание, устранение США от руководства ключевой программой на континенте усиливает степень, до которой Америка дистанцируется от европейских партнеров.

Этот шаг будет означать, что США больше не помогают формировать то, как будут выглядеть будущие вооруженные силы Украины. Это происходит после ряда изменений, которые администрация Трампа внесла в многолетний альянс. Пентагон сократил количество американских офицеров, которые руководят командованиями в Европе, и отменил некоторые ротации. Чиновники пересматривают состояние войск, размещенных на континенте, и предупреждают страны, что они не получат помощи, если их расходы на оборону не увеличатся.

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"Европейский или канадский офицер, который возьмет на себя командование… станет еще одним примером того, как союзники берут на себя большую ответственность", – сказал чиновник НАТО, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения необъявленного плана.

Переход руководства продлится до года, сказали источники, но настаивали, что это не прервет работу, проводимую с Украиной. Хотя НАТО возглавит программу, Европейское командование США останется вовлеченным через американского заместителя.

"Поддержка Украины остается главным приоритетом", - сказал чиновник НАТО.

"Группа содействия безопасности всегда должна была быть временной. Эти усилия направлены на перераспределение нагрузки внутри Альянса для поддержки Украины и на приведение ресурсов США в соответствие с Национальной стратегией обороны", – говорится в заявлении Пентагона.

Группа содействия безопасности, базирующаяся в немецком Висбадене, выполняет уникальную роль, отмечает издание. Она координирует перемещение военной техники в Украину и контролирует обучение и логистическую поддержку украинских вооруженных сил.

Это изменение происходит по все более знакомой схеме, когда США передают командование НАТО европейским странам.

Администрация Трампа объявила в феврале о выводе части высшего военного командования с континента и передаче Великобритании контроля над Объединенным командным центром НАТО в Норфолке в штате Вирджиния в США.

Италия возьмет на себя командование Объединенным командным центром в Неаполе.

А Германия и Польша возьмут под контроль Объединенное командование в Бранссуме в Нидерландах. Командование, которым руководит немецкий генерал, специализируется на многонациональных силах.

После этих объявлений США вывели ротационные армейские бригады из Румынии и Польши. Позже Трамп отменил решение о направлении войск в Польшу, но никаких шагов для восстановления развертывания не было предпринято.

Генерал-лейтенант армии Кертис Баззард, который принял командование SAG в середине 2024 года, покинет страну в понедельник и передаст его генерал-лейтенанту армии Гийому Борперу, который сократит американские усилия.

Подразделение было изначально создано на Вашингтонском саммите НАТО в июле 2024 года, и всегда предполагалось, что Европа возьмет на себя ведущую роль.

"Но учитывая политический момент в Вашингтоне - и постоянную антипатию Трампа к континенту и НАТО - очередное сокращение американского присутствия заслуживает внимания", пишет издание.

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Союзники НАТО в целом поддержали передачу командования Америкой, и некоторые отмечают, что большая роль Европы имеет смысл.

"Для нас этот шаг имеет больше преимуществ, чем недостатков, - сказал украинский чиновник. - Это снижает риски для нас, которые могут возникнуть из-за политической турбулентности в Соединенных Штатах, и облегчает военную логистику в интересах Украины".

Тем не менее, некоторые в Киеве обеспокоены тем, что передача командования в сложную бюрократию НАТО может замедлить получение помощи на передовую, сказал чиновник. "Никто не может заменить американские возможности спутниковой разведки, целеуказания и логистики тяжелых транспортных самолетов США", - указал он.

Но администрация Трампа настойчиво движется вперед.

Выступая перед министрами обороны НАТО в Брюсселе в прошлом месяце, министр обороны Пит Хегсет заявил, что союзники США "должны активизироваться".

"Трамп много лет четко высказывался по этому вопросу, - продолжил Хегсет, - и на протяжении двух администраций, и слишком долго, НАТО было бумажным тигром и улицей с односторонним движением. Больше нет".

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