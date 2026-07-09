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Трамп связал вывод большего количества войск США из Европы с вопросом Гренландии

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о выводе большего количества войск из Европы будет зависеть от Гренландии. Он рассмотрит такой шаг, если не будет заключена выгодная сделка по острову.

Трамп связал вывод большего количества войск США из Европы с вопросом Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что вопрос вывода Соединенными Штатами большего количества войск из Европы "будет зависеть от Гренландии", но не привел конкретных деталей, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Я еще не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии", – сказал Трамп журналистам.

Страны НАТО готовятся к выводу Трампом дополнительных войск из Европы - Bloomberg09.05.26, 17:29 • 4512 просмотров

Он добавил, что рассмотрит возможность вывода войск, "если мы не заключим" "очень выгодной сделки в Гренландии".

Трамп, пишет издание, приватно заявлял о выводе до трети американских войск, которые сейчас дислоцируются в Европе. Он также регулярно выражал желание взять под контроль Гренландию, которая, как он настаивает, нужна США для целей национальной безопасности. Он выразил заинтересованность в покупке острова или захвате его США силой или экономическим принуждением, даже когда союзник по НАТО Дания и Гренландия решительно отвергли эту идею.

Во время саммита НАТО в Анкаре в Турции на этой неделе Трамп повторил, что хочет получить эту территорию, но намекнул, что знает, что это вызовет проблемы для его отношений с альянсом.

Трамп снова заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США07.07.26, 18:54 • 3528 просмотров

Юлия Шрамко

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