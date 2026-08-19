Что празднуют 19 августа в Украине и мире

19 августа православные верующие по новому церковному календарю отмечают один из величайших двунадесятых праздников — Преображение Господне, иначе Яблочный Спас. В мире же в этот день празднуют Всемирный день гуманитарной помощи и Международный день фотографии, пишет УНН.

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day)

Международная дата, установленная ООН в память о гибели гуманитарных работников в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде в 2003 году. Цель дня — почтить тех, кто рискует жизнью ради помощи пострадавшим от кризисов, войн и катастроф по всему миру.

Международный день фотографии (World Photography Day)

Популярный праздник профессионалов и любителей фотоискусства, посвящённый годовщине презентации технологии дагеротипии, предшественницы современной фотографии, Французской академией наук в 1839 году.

День августовской революции во Вьетнаме (August Revolution Commemoration Day)

Государственная памятная дата в честь восстания 1945 года, которое привело к захвату власти во Вьетнаме под руководством Хо Ши Мина и провозглашению независимости.

Всемирный день картофеля фри (World Potato Day)

За право считаться создателями хрустящих картофельных брусочков традиционно спорят Бельгия и Франция, связывая их появление с кулинарными традициями XVIII века. Сегодня рестораны и гурманы отмечают эту дату, экспериментируя с разнообразными соусами, специями и способами подачи.

День рождения оцифрованной камеры

Толчком к развитию цифровой фиксации изображений стало создание первой электронной камеры компанией Sony в 1981 году, которая записывала снимки на специальные дискеты. Хотя те первые устройства сохраняли аналоговый сигнал на магнитный носитель, они заложили фундамент для создания полноценных цифровых матриц в 1990-х годах. Появление "цифры" навсегда изменило подход к съёмке, освободив создателей от ограничений плёнки и позволив мгновенно просматривать, редактировать и массово тиражировать кадры.

Преображение Господне

По новому календарю 19 августа христиане восточного обряда празднуют один из главных праздников — Преображение Господне на горе Фавор. В народе этот день известен как Яблочный Спас или Второй Спас. Традиционно в церковь несут освящать яблоки, груши, виноград, мёд и колосья пшеницы. Считается, что до этого праздника есть свежие яблоки нового урожая не полагалось. Также в народе верили, что какая погода будет на Спаса, такой будет и предстоящая январская зима.

Для тех, кто придерживается старого календаря: 19 августа чтят память святого мученика Андрея Стратилата. В народе этот день называли "Андрей Стратилат" или "День Андрея и Тимона". Крестьяне завершали жатву озимых культур и следили за утренними туманами.