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Що святкують 19 серпня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2542 перегляди

19 серпня православні відзначають Преображення Господнє (Яблучний Спас), а у світі — Всесвітній день гуманітарної допомоги та Міжнародний день фотографії. Також цього дня вшановують пам'ять святого Андрія Стратилата за старим календарем.

Що святкують 19 серпня в Україні та світі

19 серпня православні віряни за новим церковним календарем відзначають одне з найбільших дванадесятих свят — Преображення Господнє, по-іншому Яблучний Спас. У світі ж цього дня святкують Всесвітній день гуманітарної допомоги та Міжнародний день фотографії, пише УНН.

Всесвітній день гуманітарної допомоги (World Humanitarian Day)

Міжнародна дата, встановлена ООН на згадку про загибель гуманітарних працівників унаслідок вибуху в штаб-квартирі ООН у Багдаді у 2003 році. Мета дня — вшанувати тих, хто ризикує життям заради допомоги постраждалим від криз, війн та катастроф по всьому світу.

Міжнародний день фотографії (World Photography Day)

Популярне свято професіоналів та аматорів фотомистецтва, присвячене річниці презентації технології дагеротипу, попередниці сучасної фотографії, Французькою академією наук у 1839 році.

День серпневої революції у Вʼєтнамі (August Revolution Commemoration Day)

Державна пам'ятна дата на честь повстання 1945 року, що призвело до захоплення влади у В'єтнамі під керівництвом Хо Ші Міна та проголошення незалежності.

Всесвітній день картоплі фрі (World Potato Day)

За право створення хрустких картопляних брусочків традиційно сперечаються Бельгія та Франція, пов'язуючи їх появу з кулінарними традиціями XVIII століття. Сьогодні ресторани та гурмани відзначають цю дату, експериментуючи з різноманітними соусами, спеціями та формами подачі.

День народження оцифрованої камери

Поштовхом до розвитку цифрової фіксації зображень стало створення першої електронної камери компанією Sony у 1981 році, яка записувала знімки на спеціальні дискети. Хоча ті перші пристрої зберігали аналоговий сигнал на магнітний носій, вони заклали фундамент для створення повноцінних цифрових матриць у 1990-х роках. Поява "цифри" назавжди змінила підхід до зйомки, звільнивши творців від обмежень плівки та дозволивши миттєво переглядати, редагувати й масово тиражувати кадри.

Преображення Господнє

За новим календарем, 19 серпня християни східного обряду святкують одне з головних свят — Преображення Господнє на горі Тавор. У народі цей день відомий як Яблучний Спас або Другий Спас. Традиційно до церкви несуть освячувати яблука, груші, виноград, мед та колоски пшениці. Вважається, що до цього свята їсти свіжі яблука нового врожаю не належало. Також у народі вірили, що яка погода буде на Спаса, такою буде і прийдешня січнева зима.

Для тих, хто дотримується старого календаря: 19 серпня вшановують пам'ять святого мученика Андрія Стратилата. У народі цей день називали "Андрій Стратилат" або "День Андрія і Тимона". Селяни завершували жнива озимих культур і слідкували за ранковими туманами.

Олександра Месенко

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