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Число погибших в результате катастрофы парома в Зимбабве возросло до 94

Киев • УНН

 • 2300 просмотра

В Зимбабве на озере Кариба опрокинулся правительственный паром, погибли по меньшей мере 94 человека. На борту находилось около 180 пассажиров, что превышало допустимую вместимость.

Число погибших в результате катастрофы парома в Зимбабве возросло до 94

По меньшей мере 94 человека погибли после опрокидывания правительственного парома на озере Кариба в Зимбабве, при этом на его борту находилось около 180 пассажиров и груза — вдвое больше ранее заявленной полицией вместимости. Об этом во вторник, 18 августа, сообщило правительство Зимбабве, пишет УНН.

Подробности

Паром направлялся из города Кариба в отдалённую сельскую общину на озере, когда из-за сильных волн опрокинулся. Полиция сообщила, что число погибших увеличивалось в течение недели после катастрофы.

По данным правительства, около 77 человек удалось спасти, а поисково-спасательная операция продолжается. В заявлении отмечается, что количество пассажиров и объём груза превысили допустимую грузоподъёмность парома.

Крупнейшая транспортная катастрофа

Ранее полиция сообщала, что паром рассчитан на перевозку до 90 пассажиров. Правительство не назвало точную установленную пассажировместимость, но подтвердило, что количество людей и груза на борту превышало допустимые показатели.

Государственная газета The Herald назвала катастрофу самой смертоносной транспортной трагедией в истории Зимбабве. Число жертв превысило показатель автобусной аварии 1991 года, в которой погибли 89 человек.

Озеро Кариба расположено на границе Зимбабве и Замбии и является одним из крупнейших искусственных водохранилищ в мире. Поисковые работы на месте катастрофы продолжаются.

В Зимбабве число жертв катастрофы парома на озере Кариба превысило 9018.08.26, 01:38 • 18198 просмотров

Степан Гафтко

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