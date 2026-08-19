Кількість загиблих унаслідок катастрофи порома в Зімбабве зросла до 94
Київ • УНН
У Зімбабве перекинувся урядовий пором на озері Каріба, загинуло щонайменше 94 людини. На борту було близько 180 пасажирів, що перевищувало допустиму місткість.
Щонайменше 94 людини загинули після перекидання урядового порома на озері Каріба в Зімбабве, а на його борту перебувало близько 180 пасажирів і вантажу - удвічі більше за раніше заявлену поліцією місткість. Про це у вівторок, 18 серпня, повідомив уряд Зімбабве, пише УНН.
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Пором прямував із міста Каріба до віддаленої сільської громади на озері, коли перекинувся через сильні хвилі. Поліція повідомила, що кількість загиблих зростала протягом тижня після катастрофи.
За даними уряду, близько 77 людей вдалося врятувати, а пошуково-рятувальна операція триває. У заяві зазначено, що кількість пасажирів і обсяг вантажу перевищили допустиму вантажопідйомність порома.
Наймасштабніша транспортна катастрофа
Раніше поліція повідомляла, що пором розрахований на перевезення до 90 пасажирів. Уряд не назвав точну встановлену пасажиромісткість, але підтвердив, що кількість людей і вантажу на борту перевищувала допустимі показники.
Державна газета The Herald назвала катастрофу найсмертоноснішою транспортною трагедією в історії Зімбабве. Вона перевищила кількість жертв автобусної аварії 1991 року, коли загинули 89 людей.
Озеро Каріба розташоване на кордоні Зімбабве та Замбії та є одним із найбільших штучних водосховищ у світі. Пошукові роботи на місці катастрофи продовжуються.
У Зімбабве кількість жертв катастрофи порома на озері Каріба перевищила 9018.08.26, 01:38 • 18201 перегляд