У Зімбабве кількість жертв катастрофи порома на озері Каріба перевищила 90

У Зімбабве кількість загиблих унаслідок катастрофи порома на озері Каріба зросла до понад 90 осіб після того, як рятувальники продовжили знаходити тіла. Про це повідомила місцева влада, пише УНН.

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Пором перекинувся минулого вівторка через сильні хвилі. За даними влади, близько 80 людей вдалося врятувати, однак кілька пасажирів досі вважаються зниклими безвісти.

Пором був розрахований на перевезення 90 пасажирів, але, за словами одного з членів екіпажу, на момент аварії на борту могло перебувати близько 150 людей. Про це він повідомив державній зімбабвійській телекомпанії ZBC.

Пошуково-рятувальна операція на озері Каріба триває, а кількість жертв може зрости після виявлення нових тіл.

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