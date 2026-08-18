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У Зімбабве кількість жертв катастрофи порома на озері Каріба перевищила 90

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Кількість загиблих унаслідок перекидання порома на озері Каріба зросла до понад 90 осіб. Близько 80 людей врятовано, кілька пасажирів зникли безвісти, пошуки тривають.

У Зімбабве кількість жертв катастрофи порома на озері Каріба перевищила 90

У Зімбабве кількість загиблих унаслідок катастрофи порома на озері Каріба зросла до понад 90 осіб після того, як рятувальники продовжили знаходити тіла. Про це повідомила місцева влада, пише УНН.

Деталі

Пором перекинувся минулого вівторка через сильні хвилі. За даними влади, близько 80 людей вдалося врятувати, однак кілька пасажирів досі вважаються зниклими безвісти.

Пором був розрахований на перевезення 90 пасажирів, але, за словами одного з членів екіпажу, на момент аварії на борту могло перебувати близько 150 людей. Про це він повідомив державній зімбабвійській телекомпанії ZBC.

Пошуково-рятувальна операція на озері Каріба триває, а кількість жертв може зрости після виявлення нових тіл.

Кількість загиблих унаслідок аварії човна в Зімбабве зросла до 6815.08.26, 22:33 • 4520 переглядiв

Степан Гафтко

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