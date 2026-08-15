Кількість загиблих унаслідок аварії човна в Зімбабве зросла до 68
Київ • УНН
Рятувальники знайшли ще 22 тіла, збільшивши кількість жертв до 68. Човен перекинувся через сильний вітер та перевантаження.
Кількість загиблих унаслідок аварії пасажирського човна на озері Кариба в Зімбабве зросла до 68 після того, як рятувальники знайшли ще 22 тіла. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Човен перекинувся 11 серпня під час сильного вітру. За попередніми даними розслідування, судно було перевантажене. Пошуково-рятувальна операція триває.
Поліція Зімбабве підтвердила оновлену кількість жертв у суботу. Озеро Кариба розташоване на кордоні Зімбабве та Замбії.
У Зімбабве перекинувся пором на озері Кариба: кількість жертв зросла до 4412.08.26, 18:59 • 4462 перегляди