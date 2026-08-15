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The Guardian
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Кількість загиблих унаслідок аварії човна в Зімбабве зросла до 68

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Рятувальники знайшли ще 22 тіла, збільшивши кількість жертв до 68. Човен перекинувся через сильний вітер та перевантаження.

Кількість загиблих унаслідок аварії човна в Зімбабве зросла до 68

Кількість загиблих унаслідок аварії пасажирського човна на озері Кариба в Зімбабве зросла до 68 після того, як рятувальники знайшли ще 22 тіла. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Човен перекинувся 11 серпня під час сильного вітру. За попередніми даними розслідування, судно було перевантажене. Пошуково-рятувальна операція триває.

Поліція Зімбабве підтвердила оновлену кількість жертв у суботу. Озеро Кариба розташоване на кордоні Зімбабве та Замбії.

У Зімбабве перекинувся пором на озері Кариба: кількість жертв зросла до 4412.08.26, 18:59 • 4462 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Дорожньо-транспортна пригода
Замбія