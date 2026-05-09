Страны НАТО готовятся к выводу Трампом дополнительных войск из Европы - Bloomberg

Союзники США в Европе ожидают, что президент Дональд Трамп выведет с континента более 5 тыс. войск. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Союзники США в Европе ожидают, что президент Дональд Трамп выведет больше войск с континента после того, как объявил о выводе 5000 военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран-союзников НАТО прогнозируют, что Трамп объявит о дальнейшем сокращении военного контингента, возможно, включая Италию, и отменит план размещения ракет дальнего радиуса действия в Германии, датируемый временами президентства Джо Байдена - пишет издание.

Другие сценарии включают прекращение участия США в некоторых военных учениях и перенаправление сил из стран, которыми они недовольны, в другие, которые считаются более поддерживающими президента. Эта идея уходит корнями еще в первый срок Трампа, когда он рассматривал возможность отправки большего количества войск в Польшу.

По словам источников, их прогнозы относительно вывода войск основывались на публичных комментариях Трампа и разговорах, которые должностные лица альянса вели с американскими коллегами относительно своих будущих планов по НАТО.

Эти шаги стали бы очередным сигналом недовольства Трампа некоторыми союзниками по НАТО, такими как Германия и Испания, из-за того, что он считает недостаточной помощью для войны США и Израиля против Ирана.

Альянсу еще не сообщили, какое подразделение будет выведено из Германии, но официальные лица считают, что США рассматривают варианты быстрого вывода войск. Испания, вызвавшая особый гнев со стороны Трампа, также была единственной страной, которой было предоставлено освобождение от нового целевого показателя расходов НАТО на оборону в 5%, что привело к спекуляциям о том, что США могут сократить свое присутствие на базах Рота или Морон.

Комментарии президента и обеспокоенность среди дипломатов НАТО усилили давнее беспокойство между Трампом и европейскими странами - напряженность, которая только усилилась во время его второго срока. Это беспокойство сбалансировано тем фактом, что Трамп давно намекал на возможность выхода из НАТО, но так и не сделал этого.

В настоящее время на континенте размещено около 85 000 военнослужащих США - это количество со временем колеблется, так как подразделения возвращаются домой или США усиливают свое присутствие для военных учений. Базы, разбросанные по всей Европе, служат плацдармом для быстрого развертывания на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Присутствие США в Восточной Европе вселяет уверенность и усиливает сдерживание россии.

Несмотря на гнев Трампа, должностные лица НАТО и высокопоставленные дипломаты заявили, что они все еще считают, что ограничения, установленные Конгрессом, а также стратегическая зависимость США от Европы, ограничат способность президента проводить масштабные изменения.

Напомним

НАТО пытается "понять детали" решения США о выводе 5000 военнослужащих из Германии, передислокации, инициированной президентом США Дональдом Трампом на фоне конфликта с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.