Дрон, попавший в дом в Галаце, изменил траекторию после того, как был сбит над Украиной — Никушор Дан

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, попавший в жилой дом в румынском Галаце, вероятно, изменил траекторию после поражения над территорией Украины. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.

По словам президента Румынии, во время массированной атаки рф часть беспилотников была сбита над украинской территорией, а один из дронов после поражения над городом Рени изменил курс и полетел в сторону Галаца.

Президент уточнил, что дрон изменил траекторию после кинетического поражения.

Он был поражен, и из-за этого изменил направление - сказал глава соседнего государства.

Никушор Дан также подчеркнул, что ответственность за инцидент лежит на россии.

По его словам, жильцы дома, кроме семьи из квартиры, пострадавшей непосредственно от взрыва, уже могут вернуться в свои жилища. Президент отметил, что серьезных конструктивных повреждений здание не получило.

В результате взрыва пострадали два человека - 53-летняя женщина и ее 14-летний сын. У них зафиксированы ожоги, однако угрозы жизни нет. Президент Румынии сообщил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии и выздоравливают.

Также Никушор Дан заявил, что инцидент подтверждает необходимость дальнейших инвестиций в противодроновую оборону.

Нельзя быть государством НАТО и не инвестировать в оборону - нужно быть готовыми - подчеркнул президент.

По словам румынского лидера, Европа в целом сталкивается с дефицитом современных антидроновых систем, а война в Украине заставила страны НАТО и ЕС ускорять адаптацию к новым угрозам.

Кроме того, Румыния уже поднимает вопрос усиления противовоздушной и противодроновой обороны на уровне НАТО.

