Дрон, попавший в дом в Галаце, изменил траекторию после того, как был сбит над Украиной — Никушор Дан

$44.270.0351.440.11
ukenru
14:16 • 22259 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 26496 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 24078 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 26489 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 44222 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 60392 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 62194 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 88558 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 68105 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49468 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
64%
748мм
Популярные новости
Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей29 мая, 10:14 • 30204 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 19416 просмотра
Польза и вред арахиса: что нужно знать перед тем, как добавить его в рационPhoto29 мая, 12:16 • 25522 просмотра
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"29 мая, 12:28 • 24756 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto14:38 • 17864 просмотра
публикации
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции15:07 • 15874 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto14:38 • 17950 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины14:16 • 22259 просмотра
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"29 мая, 12:28 • 24841 просмотра
Польза и вред арахиса: что нужно знать перед тем, как добавить его в рационPhoto29 мая, 12:16 • 25602 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Марк Рютте
Музыкант
Актуальные места
Украина
Румыния
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 19481 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 38099 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 44211 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 53598 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 105482 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social

Дрон, попавший в дом в Галаце, изменил траекторию после того, как был сбит над Украиной — Никушор Дан

Киев • УНН

 • 2658 просмотра

Дрон РФ попал в дом в Галаце из-за изменения курса после поражения над Рени. Пострадали два человека, ответственность за инцидент лежит на России.

Дрон, попавший в дом в Галаце, изменил траекторию после того, как был сбит над Украиной — Никушор Дан

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, попавший в жилой дом в румынском Галаце, вероятно, изменил траекторию после поражения над территорией Украины. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.

Детали

По словам президента Румынии, во время массированной атаки рф часть беспилотников была сбита над украинской территорией, а один из дронов после поражения над городом Рени изменил курс и полетел в сторону Галаца.

По мере того, как они пролетали над территорией Украины, часть из них была сбита, а один из них, вероятно, пораженный над городом Рени, изменил траекторию и полетел в сторону Галаца

- заявил Никушор Дан.

Президент уточнил, что дрон изменил траекторию после кинетического поражения.

Он был поражен, и из-за этого изменил направление

- сказал глава соседнего государства.

Никушор Дан также подчеркнул, что ответственность за инцидент лежит на россии.

В этой ситуации ответственность, очевидно, лежит на россии

 - заявил президент Румынии.

По его словам, жильцы дома, кроме семьи из квартиры, пострадавшей непосредственно от взрыва, уже могут вернуться в свои жилища. Президент отметил, что серьезных конструктивных повреждений здание не получило.

В результате взрыва пострадали два человека - 53-летняя женщина и ее 14-летний сын. У них зафиксированы ожоги, однако угрозы жизни нет. Президент Румынии сообщил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии и выздоравливают.

Также Никушор Дан заявил, что инцидент подтверждает необходимость дальнейших инвестиций в противодроновую оборону.

Нельзя быть государством НАТО и не инвестировать в оборону - нужно быть готовыми

 - подчеркнул президент.

По словам румынского лидера, Европа в целом сталкивается с дефицитом современных антидроновых систем, а война в Украине заставила страны НАТО и ЕС ускорять адаптацию к новым угрозам.

Кроме того, Румыния уже поднимает вопрос усиления противовоздушной и противодроновой обороны на уровне НАТО.

Зеленский провел разговор с президентом Румынии - ОП29.05.26, 19:41 • 2640 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
российская пропаганда
Война в Украине
Никушор Дан
НАТО
Европейский Союз
Румыния
Украина