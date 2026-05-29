Зеленский провел разговор с президентом Румынии - ОП
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел разговор с президентом Румынии Никушором Даном. Ранее российский дрон упал на жилой дом в городе Галац, есть раненые.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поговорил с президентом Румынии Никушором Даном. Об этом сообщил советник Главы государства Дмитрий Литвин, передает УНН.
Детали
Зеленский уже поговорил с президентом Румынии - сказал Литвин.
Других комментариев относительно разговора он не предоставил.
Напомним
Министерство обороны Румынии официально подтвердило, что в ночь на 29 мая российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны и упал на жилой дом в городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека.
