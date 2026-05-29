Зеленский провел разговор с президентом Румынии - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уже поговорил с президентом Румынии Никушором Даном. Об этом сообщил советник Главы государства Дмитрий Литвин, передает УНН.

Других комментариев относительно разговора он не предоставил.

Министерство обороны Румынии официально подтвердило, что в ночь на 29 мая российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны и упал на жилой дом в городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека.

