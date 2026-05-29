Зеленский отреагировал на удар дрона рф в Галаце: Украина готова поддерживать Румынию "любым необходимым образом"

Президент Украины Владимир Зеленский после удара российского дрона по многоэтажке в Румынии предложил Бухаресту помощь Украины "любым необходимым образом", призывая европейских партнеров "усилить давление на россию, чтобы эта война не затягивалась и не расширялась", пишет УНН.

Реагируя на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу инцидента, Зеленский указал в X: "Действительно необходимо усилить давление на россию, чтобы эта война не затягивалась и не расширялась".

"Прошлой ночью россияне нанесли преднамеренный удар по нашему южному региону – Одесской области, которая граничит с Румынией. Это была очередная циничная атака на гражданскую инфраструктуру в наших городах и в наших водах, направленная против гражданских контейнеровозов", - указал Зеленский.

"Один из беспилотников – по сути, эквивалент "шахеда" – также ударил по обычному жилому дому в Румынии. Желаем раненым скорейшего выздоровления. Мы готовы поддержать Румынию любым необходимым образом в этих обстоятельствах. Мы рассчитываем на то, что новые санкционные меры Европейского Союза против россии будут действительно сильными и дадут россии ощущение, что ее удары означают значительные потери для самой россии. Это было бы справедливо. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь!" - подчеркнул Зеленский.

