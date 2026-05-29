"Пересечение еще одной черты" - в ЕС отреагировали на удар российского дрона по многоэтажке в Румынии

Киев • УНН

Урсула фон дер Ляйен осудила удар российского дрона по многоэтажке в Румынии. ЕС готовит 21-й пакет санкций против агрессора.

В Европейском Союзе назвали удар российского дрона по многоэтажке в Румынии во время атаки рф на Украину "пересечением еще одной черты" российской агрессивной войной, о чем заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу в X, пишет УНН.

Российская агрессивная война пересекла еще одну черту. Вторжение российского беспилотника поразило густонаселенный район Румынии, ранив мирных жителей. На территории ЕС

- написала фон дер Ляйен.

И добавила: "Мы полностью солидарны с Румынией и ее народом".

"Продолжая укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на россию. Мы готовим 21-й пакет санкций", - указала глава Еврокомиссии.

Юлия Шрамко

