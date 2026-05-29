НАТО осудило "безрассудство россии" из-за удара дрона по многоэтажке в Румынии, стране-члене военного альянса, во время атаки рф на Украину, о чем заявила спикер НАТО Элисон Харт в пятницу в X, пишет УНН.

Сегодня рано утром многоквартирный дом в Румынии был поражен дроном, когда россия атаковала украинскую инфраструктуру вблизи границы. Генеральный секретарь НАТО поддерживает связь с румынскими властями. Мы осуждаем безрассудство россии, и НАТО будет продолжать укреплять нашу оборону от всех угроз, включая дроны - говорится в заявлении.

МИД Румынии назвал удар российского дрона по дому в Галаце серьезной эскалацией