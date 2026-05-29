Удар российского дрона по дому в Румынии ускорит новые санкции ЕС - глава МИД

ЕС ускорит новый пакет санкций против россии после удара российского дрона по многоэтажке в Румынии во время атаки рф на Украину, сообщила и.о. главы МИД Румынии Оана Цою после разговора с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в пятницу, пишет УНН.

Детали

"У меня состоялся телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности (HRVP) Каей Каллас после серьезного инцидента, вызванного падением российского военного беспилотника на здание в Галаце, Румыния", - отметила Цою.

И.о. главы МИД Румынии указала, что "предоставила подробности этого нарушения воздушного пространства страны ЕС и его последствий для граждан".

Я получила заверения в сильной европейской солидарности в ответ на эту безответственную эскалацию со стороны российской федерации. Мы ускорим новый пакет санкций против россии - подчеркнула Цою.

Digi24 указывает, что и.о. министра иностранных дел Румынии также заявила в пятницу, после того как дрон врезался в многоквартирный дом в Галаце, что инцидент "соответствует категории, которая оправдывает" активацию статьи 4 НАТО.

Отвечая на вопрос, необходимо ли активировать статью 4 Договора НАТО, Цою ответила, что "это инструмент, который Румыния может использовать". "Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, оправдывающих использование таких инструментов. Речь идет о консультациях между союзными государствами, когда союзное государство считает, что существует риск. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением. Это часть обсуждения возможностей, которые мы имеем на данный момент", – уточнила Цою.

Она также объявила, что российский посол был вызван в Министерство иностранных дел Румынии.

"Мы вызвали посла российской федерации в штаб-квартиру Министерства иностранных дел. Безопасность Румынии является нашим абсолютным приоритетом. У нас есть подтверждение от Министерства национальной обороны, что беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Галаце, был российского происхождения. Решение было принято после этого чрезвычайно серьезного инцидента, и мы официально сообщим о последствиях, которые это отсутствие ответственности со стороны российской федерации будет иметь для дипломатических отношений между нашими странами, а также о следующих шагах на европейском уровне относительно пакетов санкций. Президент созвал Высший совет национальной обороны сегодня утром", - написала Цою ранее в X.

В то же время редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщил, что "Румыния сегодня проинформирует других послов ЕС об ударе дрона рф по зданиям в Галаце".

"На данный момент нет планов по дополнительному заседанию Североатлантического совета НАТО", - указал также Йозвяк.

Реакция президента Румынии

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что сегодня созвал заседание Высшего совета национальной обороны страны "для обсуждения последствий серьезнейшего инцидента, произошедшего на национальной территории с начала агрессивной войны российской федерации против Украины". "Мы прикажем принять пропорциональные меры в отношении российской федерации", - отметил Дан в X.

"Беспрецедентный характер события требует твердого, скоординированного и пропорционального ответа — на национальном, союзном и международном уровнях. Я твердо заявляю, что полная ответственность за этот инцидент лежит на российской федерации. То, что произошло сегодня в Галаце, является прямым следствием агрессивной войны, развязанной россией против Украины, безответственного и неизбирательного способа, которым москва использует эти системы оружия в непосредственной близости от границ НАТО, а также систематического игнорирования международного права. Нет никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии", - подчеркнул президент Румынии.

"Румынские вооруженные силы действовали в соответствии с процедурами, установленными для таких ситуаций, имея твердый приказ сбить беспилотник, как только условия позволят провести такую операцию без риска жертв или разрушений на земле, - указал Дан. - Решение не атаковать цель было принято, поскольку не существовало условий, позволяющих ее уничтожение без риска значительной угрозы безопасности гражданского населения".

В то же время он подчеркнул, что "реакция Румынии твердая на нескольких уровнях". По его словам, в стране уже "приказали и обязались принять следующие меры, некоторые из которых уже внедрены":

Информирование союзников - все союзники НАТО и партнеры в Европейском Союзе были проинформированы об инциденте. Связь с военными структурами союзников продолжается в режиме реального времени. Дополнительные союзнические возможности борьбы с беспилотниками - Румыния официально обратилась к союзникам с просьбой переместить дополнительные возможности борьбы с беспилотниками на национальную территорию для усиления нашей обороны и восточного фланга Альянса в соответствии с инструкциями SACEUR. Обращение в Совет Безопасности ООН – Румыния официально уведомит Совет Безопасности ООН об этом жестоком и неоднократном нарушении международного права российской федерацией.

"Министерство национальной обороны, Министерство внутренних дел, Департамент по чрезвычайным ситуациям и Румынская разведывательная служба были мобилизованы. Вместе с местными властями в Галаце они ликвидируют последствия инцидента на месте. Начато полное расследование обстоятельств падения дрона и назначена техническая экспертиза для изъятия фрагментов, чтобы точно определить тип оружия и траекторию полета. Я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой немедленно представить ряд мер, которые необходимо принять в отношении отношений с российской федерацией, пропорциональных этой очень серьезной ситуации", - отметил президент Румынии.

Он подчеркнул, что "Румыния является государством-членом НАТО и ни при каких обстоятельствах не согласится с тем, чтобы агрессивная война, которую ведет россия против Украины, была переложена на ее граждан".

"Поддержка Румынией Украины – политическая, гуманитарная, военная и на пути к европейской интеграции – остается непоколебимой. Чем дольше россия продолжает эту войну, тем очевиднее становится то, что она должна быть прекращена справедливым и прочным миром, уважающим суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Дан.

Что говорят в правительстве Румынии

И.о. премьер-министра Румынии Илие Боложан в заявлении, обнародованном румынским правительством, заявил, что "правительство Румынии решительно осуждает нарушение россией нашего воздушного пространства". "Мы рассчитываем на поддержку союзников по НАТО и своевременное предоставление возможностей борьбы с беспилотниками. Мы также сосредоточены на быстром внедрении SAFE. Безопасность наших граждан остается нашим главным приоритетом, и все наши органы власти и политические силы должны быть едины в ее защите", - подчеркнул Боложан.