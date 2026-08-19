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Операция "Форрест Гамп": НАБУ и САП раскрыли детали схемы на 150 млн грн, фигурируют замруководителя ОП, экс-нардеп и не только

Киев • УНН

 • 10782 просмотра

НАБУ и САП обнародовали записи по делу «Форрест Гамп» о легализации 150 млн грн через государственный банк для уплаты залога. Среди фигурантов — должностные лица ОП и народные депутаты.

Операция "Форрест Гамп": НАБУ и САП раскрыли детали схемы на 150 млн грн, фигурируют замруководителя ОП, экс-нардеп и не только

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео с более полными аудиозаписями и деталями дела в рамках спецоперации под названием "Форрест Гамп" по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП, пишет УНН.        

НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции на высоком уровне разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас". В состав группы входили заместитель руководителя Офиса Президента Украины, экс-народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета государственного банка и другие лица. Для реализации схемы группа лиц использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Каждый этап преступного плана согласовывался и контролировался им

- указал спикер на видео — детектив НАБУ Михаил Романюк.

По его словам, "в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над АО "Сенс Банк". Это дало им возможность использовать его в своих интересах".

"Также в ходе расследования детективами бюро были зафиксированы факты вмешательства с целью внедрения подконтрольных людей в НАБУ и другие правоохранительные органы", — продолжил детектив НАБУ.

Сопровождая обнародованные аудиозаписи, детектив НАБУ указал, что "организаторы схемы обсуждают вопрос внесения залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".

"Для легализации средств участники преступления привлекли подконтрольные им компании и физических лиц", — отметил детектив НАБУ.

"Кроме того, участники преступления привлекли топ-менеджмент государственного банка и согласовали с ним схему его совершения", — указал он.

Сопровождая обнародованные аудиозаписи, детектив НАБУ также указал, что "доверенное лицо экс-народного депутата рассказывает о встрече с председателем правления Сенсбанка".

На видео также обнародованы видеокадры.

Детектив НАБУ на видео далее рассказывал, что "16 июня состоялась встреча доверенного лица экс-народного депутата и председателя правления Сенсбанка. В дальнейшем доверенное лицо сообщает экс-народному депутату о достигнутых во время встречи договоренностях".

Кроме того, детектив НАБУ отметил, сопровождая записи, что "экс-народный депутат разговаривает по телефону с заместителем руководителя офиса президента Украины и рассказывает о разговоре его доверенного лица с председателем правления Сенсбанка".

"Первый транш в размере 50 млн грн был доставлен в офис бывшего народного депутата и разделен. 15 млн грн были получены доверенным лицом, а 35 переданы в конвертационный центр, так называемую прачечную", — сказал детектив НАБУ на видео.

"Сразу после встречи бывший народный депутат сообщает соучастнику преступления, влиятельному бизнесмену, о получении первого транша", — добавил детектив НАБУ.

"В тот же день был доставлен второй транш в размере 10 млн грн", — далее сказал он.

Также детектив НАБУ указал, что "председатель наблюдательного совета Сенсбанка отчитывается заместителю руководителя офиса президента Украины о зачислении средств на счета предприятий, задействованных в схеме".

"Третий транш в размере 70 млн грн был доставлен в офис бывшего народного депутата и распределен на две части. 20 млн грн были получены доверенным лицом, а 50 переданы в прачечную", — рассказал детектив НАБУ на видео.

"Последний транш в размере 20 млн грн они реализовали по той же схеме", — указал он.

Операция "Форрест Гамп" - что известно на данный момент19.08.26, 11:54 • 1538 просмотров

Юлия Шрамко

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Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины