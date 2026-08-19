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Операция "Форрест Гамп" - что известно на данный момент

Киев • УНН

 • 1532 просмотра

НАБУ и САП разоблачают организацию с участием депутатов и должностных лиц ОП. Обыски подтвердил Вадим Столар, в деле упоминаются другие фигуранты.

Операция "Форрест Гамп" - что известно на данный момент

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, к деятельности которой могли быть причастны высокопоставленные чиновники Офиса Президента и другие лица. Об этом сообщает НАБУ, передает УНН.

Подробности

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, при участии высокопоставленных чиновников Офиса Президента Украины и других лиц. Подробности - позже

 - говорится в сообщении НАБУ.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что обыски якобы проходят у заместителя руководителя Офиса президента.

Обыски сейчас проходят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой

- заявил нардеп.

Обыски также прокомментировал и народный депутат Ярослав Железняк. Он утверждает, что в рамках спецоперации речь идет также и о действующем депутате от бывшей ОПЗЖ.

Это не по членам Коалиции (Слуг). Говорят  о члене формальной коалиции. Действующий депутат из экс-ОПЗЖ. Очень известный застройщик. А вот по заместителю(нице) ОП очень неожиданно

- говорит депутат.

В свою очередь, народный депутат из бывшей "ОПЗЖ" Вадим Столар подтвердил информацию об обысках в его доме.

В связи с обращениями представителей СМИ информирую, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий работе правоохранителей не создаю

 - заявил Вадим Столар.

Кроме того, по информации источников издания "Зеркало недели" в правоохранительных органах, операция НАБУ и САП касается также нардепа Максима Микытася, представителей  "Сенс Банка" и  чиновников Минюста.

Операция НАБУ и САП объявлена не только в отношении заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, но и народного депутата из бывшей "ОПЗЖ" Вадима Столара и экс-депутата Максима Микытася. Также в деле фигурируют чиновники Министерства юстиции и представители "Сенс Банка"

- говорится в сообщении "Зеркала недели".

Напомним

НАБУ и САП обнародовали видео по делу о спецоперации по разоблачению преступной организации.

Также во время обысков по делу о преступной организации нашли "план антикризисной коммуникации по деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады".

Алла Киосак

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Министерство юстиции Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Ярослав Железняк