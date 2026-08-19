Операция "Форрест Гамп" - что известно на данный момент

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, к деятельности которой могли быть причастны высокопоставленные чиновники Офиса Президента и другие лица. Об этом сообщает НАБУ, передает УНН.

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, при участии высокопоставленных чиновников Офиса Президента Украины и других лиц. Подробности - позже

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что обыски якобы проходят у заместителя руководителя Офиса президента.

Обыски также прокомментировал и народный депутат Ярослав Железняк. Он утверждает, что в рамках спецоперации речь идет также и о действующем депутате от бывшей ОПЗЖ.

Это не по членам Коалиции (Слуг). Говорят о члене формальной коалиции. Действующий депутат из экс-ОПЗЖ. Очень известный застройщик. А вот по заместителю(нице) ОП очень неожиданно

В свою очередь, народный депутат из бывшей "ОПЗЖ" Вадим Столар подтвердил информацию об обысках в его доме.

В связи с обращениями представителей СМИ информирую, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий работе правоохранителей не создаю

Кроме того, по информации источников издания "Зеркало недели" в правоохранительных органах, операция НАБУ и САП касается также нардепа Максима Микытася, представителей "Сенс Банка" и чиновников Минюста.

Операция НАБУ и САП объявлена не только в отношении заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, но и народного депутата из бывшей "ОПЗЖ" Вадима Столара и экс-депутата Максима Микытася. Также в деле фигурируют чиновники Министерства юстиции и представители "Сенс Банка"