Операция "Форрест Гамп" - что известно на данный момент
Киев • УНН
НАБУ и САП разоблачают организацию с участием депутатов и должностных лиц ОП. Обыски подтвердил Вадим Столар, в деле упоминаются другие фигуранты.
НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, к деятельности которой могли быть причастны высокопоставленные чиновники Офиса Президента и другие лица. Об этом сообщает НАБУ, передает УНН.
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НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, при участии высокопоставленных чиновников Офиса Президента Украины и других лиц. Подробности - позже
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что обыски якобы проходят у заместителя руководителя Офиса президента.
Обыски сейчас проходят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой
Обыски также прокомментировал и народный депутат Ярослав Железняк. Он утверждает, что в рамках спецоперации речь идет также и о действующем депутате от бывшей ОПЗЖ.
Это не по членам Коалиции (Слуг). Говорят о члене формальной коалиции. Действующий депутат из экс-ОПЗЖ. Очень известный застройщик. А вот по заместителю(нице) ОП очень неожиданно
В свою очередь, народный депутат из бывшей "ОПЗЖ" Вадим Столар подтвердил информацию об обысках в его доме.
В связи с обращениями представителей СМИ информирую, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий работе правоохранителей не создаю
Кроме того, по информации источников издания "Зеркало недели" в правоохранительных органах, операция НАБУ и САП касается также нардепа Максима Микытася, представителей "Сенс Банка" и чиновников Минюста.
Операция НАБУ и САП объявлена не только в отношении заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, но и народного депутата из бывшей "ОПЗЖ" Вадима Столара и экс-депутата Максима Микытася. Также в деле фигурируют чиновники Министерства юстиции и представители "Сенс Банка"
Напомним
НАБУ и САП обнародовали видео по делу о спецоперации по разоблачению преступной организации.
Также во время обысков по делу о преступной организации нашли "план антикризисной коммуникации по деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады".