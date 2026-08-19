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Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП показали аудіозаписи у справі з фігурантами чинним і колишнім нардепами та посадовцями ОП

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

НАБУ і САП оприлюднили відео зі справи спецоперації з викриття злочинної організації. Серед фігурантів - чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП.

Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП показали аудіозаписи у справі з фігурантами чинним і колишнім нардепами та посадовцями ОП
скріншот з відео

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП, пише УНН.  

Деталі

На оприлюдненому відео йдеться про "спецоперацію з ліквідації високорівневої корупції "Форест Гамп". Також на відео зі справи чути аудіозаписами.

"НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинних та колишніх народних депутатів України, до якої входили високопосадовці Офісу Президента України та інші особи. Деталі — згодом", - ідеться у підписі до відео.

Доповнення

Раніше 19 серпня Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про спецоперацію з викриття злочинної організації, серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП.

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України