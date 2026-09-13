У Бельгії помер український оператор дронів

У Бельгії помер український воїн - оператор дронів на ім'я Роман, якого в цю країну перевезли з опіками для лікування. Тіло загиблого репатріювали в Україну. Про це в соцмережі Х повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, інформує УНН.

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За його словами, тіло загиблого репатріювали в Україну.

Пілот безпілотника. Він отримав опіки та був перевезений до нашої країни. Ми не змогли його врятувати. Нам вдавалося це робити десятки разів раніше, але не цього разу. Прощавай, Романе. Героям слава - написав Франкен.

Нагадаємо

Україна та Бельгія визначили ключові напрями оборонної співпраці до кінця 2026 року і домовилися працювати над розвитком співпраці у сфері дронів, спільних промислових проєктів та авіації.

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