Бельгія блокує використання заморожених активів рф для України - ЗМІ

$44.550.0151.880.02
ukenru
13:35 • 11193 перегляди
У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
13:11 • 12248 перегляди
Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години
Ексклюзив
12:59 • 12068 перегляди
У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог
12:48 • 15806 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали
11:20 • 14959 перегляди
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: що змінилося за 15 років і хто його замінитьPhoto
10:22 • 16927 перегляди
На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місціPhoto
09:37 • 15413 перегляди
У Києві школи на тлі затяжних тривог почнуть навчальний рік у змішаному форматі
09:28 • 16063 перегляди
Після повені в Непалі досі розшукують 56 зниклих українців - МЗС
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 25020 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 08:37 • 25706 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+28°
1.9м/с
42%
750мм
Популярнi новини
Останній день літа принесе до 30° тепла та переважно суху погодуPhoto31 серпня, 05:22 • 4864 перегляди
Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку31 серпня, 06:49 • 10608 перегляди
FT: Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по рф, але рішення має ухвалити Білий дім31 серпня, 07:26 • 4928 перегляди
"Вони мене повісять": путін боїться за своє життя і планує відправку на гарматне м'ясо ще 300-400 тисяч росіян - ЗМІ31 серпня, 08:44 • 12618 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 16995 перегляди
Публікації
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали12:48 • 15801 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 17074 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 25020 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
31 серпня, 08:37 • 25706 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 125514 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юрій Ігнат
Михайло Федоров
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Київська область
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 25795 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 25935 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 49273 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 48373 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 66019 перегляди
Актуальне
Опалення
Financial Times
Соціальна мережа
Brent
Fox News

Бельгія блокує використання заморожених активів рф для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Бельгія виступила проти використання 200 млрд євро заморожених активів рф для України. Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія підтримали схему.

Бельгія блокує використання заморожених активів рф для України - ЗМІ

Бельгія твердо виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України, тоді як чотири країни ЄС прагнуть відновити цю схему, передає УНН із посиланням на Euractiv.

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені", - заявив міністр оборони Тео Франкен в інтерв'ю Терзакену на фламандському телеканалі VRT у п'ятницю ввечері.

У свою чергу Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію вивчити нові засоби використання близько 200 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України.

Видання зауважує, що на європейському саміті у грудні минулого року бельгійський лідер Барт де Вевер відхилив спробу Німеччини та Європейської комісії створити для України "репараційний кредит" у розмірі 210 мільярдів євро, заявивши, що це залишить країну Бенілюксу беззахисною перед російськими юридичними наслідками.

Більшість активів зберігається в Euroclear у Бельгії. "Наш прем'єр-міністр стоятиме на своєму", - додав Франкен.

Зазначивши, що опір Бельгії викликав невдоволення, він особливо виділив країни Балтії – найзатятіших прихильників репараційного кредиту – за відмову відмовитися від нього.

"Їм також слід бути обережними, постійно порушуючи це питання і заганяючи нас у кут. Я не думаю, що це розумно", – сказав Франкен, вказуючи на країни Балтії. Литва, Латвія та Естонія отримують значну підтримку від Бельгії, зазначив він.

У матеріалі зазначено, що жорсткий тон Франкена дещо відрізняється від того, як цього місяця говорив про схему міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево. Прево, схоже, залишив відкритою можливість використання іммобілізованих активів цього місяця за умови справедливого розподілу всієї юридичної відповідальності між країнами ЄС.

Додамо

Європейські міністри закордонних справ обговорять цю тему на зустрічі в Ірландії наступного тижня.

Україна, яка гостро потребує протиповітряної оборони, готується до суворої зими, і Володимир Зеленський заявив цього тижня, що його адміністрація стикається з дефіцитом фінансування у розмірі 23,5 мільярда євро.

Зеленський провів Ставку: обговорили плани рф і контрзаходи, дефіцити і потреби у зброї14.08.26, 16:33 • 27887 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Ірландія
Euroclear
Європейська комісія
Латвія
Європейський Союз
Литва
Швеція
Бельгія
Іспанія
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Естонія
Україна
Польща