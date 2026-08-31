Бельгія блокує використання заморожених активів рф для України - ЗМІ

Бельгія твердо виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України, тоді як чотири країни ЄС прагнуть відновити цю схему, передає УНН із посиланням на Euractiv.

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені", - заявив міністр оборони Тео Франкен в інтерв'ю Терзакену на фламандському телеканалі VRT у п'ятницю ввечері.

У свою чергу Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію вивчити нові засоби використання близько 200 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України.

Видання зауважує, що на європейському саміті у грудні минулого року бельгійський лідер Барт де Вевер відхилив спробу Німеччини та Європейської комісії створити для України "репараційний кредит" у розмірі 210 мільярдів євро, заявивши, що це залишить країну Бенілюксу беззахисною перед російськими юридичними наслідками.

Більшість активів зберігається в Euroclear у Бельгії. "Наш прем'єр-міністр стоятиме на своєму", - додав Франкен.

Зазначивши, що опір Бельгії викликав невдоволення, він особливо виділив країни Балтії – найзатятіших прихильників репараційного кредиту – за відмову відмовитися від нього.

"Їм також слід бути обережними, постійно порушуючи це питання і заганяючи нас у кут. Я не думаю, що це розумно", – сказав Франкен, вказуючи на країни Балтії. Литва, Латвія та Естонія отримують значну підтримку від Бельгії, зазначив він.

У матеріалі зазначено, що жорсткий тон Франкена дещо відрізняється від того, як цього місяця говорив про схему міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево. Прево, схоже, залишив відкритою можливість використання іммобілізованих активів цього місяця за умови справедливого розподілу всієї юридичної відповідальності між країнами ЄС.

Додамо

Європейські міністри закордонних справ обговорять цю тему на зустрічі в Ірландії наступного тижня.

Україна, яка гостро потребує протиповітряної оборони, готується до суворої зими, і Володимир Зеленський заявив цього тижня, що його адміністрація стикається з дефіцитом фінансування у розмірі 23,5 мільярда євро.

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