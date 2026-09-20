Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Північна Корея в неділю запустила одну балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря, повідомили військові Південної Кореї, через кілька днів після того, як Пхеньян пообіцяв вжити "відповідних заходів" у відповідь на продовження військових навчань під проводом США в регіоні. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.

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Південнокорейські військові поінформували, що запуск зафіксували приблизно о 15.00 за місцевим часом у неділю з району Вонсана. Ракета пролетіла близько 450 км. Наразі триває аналіз для визначення точних характеристик снаряда та інших деталей.

У JCS зазначили, що розвідувальні служби Південної Кореї та США відстежували та обмінювалися відповідними даними з самого початку запуску, а також поділилися інформацією про запуск ракети з Японією.

"Ми уважно стежимо за різними діями Північної Кореї та зберігаємо спроможність і готовність дати рішучу відповідь на будь-які провокації у межах міцної спільної оборонної позиції Південної Кореї та США", - заявили у комітеті.

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Управління національної безпеки Південної Кореї (NSO) скликало екстрене засідання з питань безпеки за участю Міністерства оборони та JCS для обговорення останнього запуску ракети.

"Ми оцінили нашу позицію щодо реагування, проаналізували та оцінили вплив останнього запуску ракети на нашу національну безпеку, а також розглянули відповідні заходи", - йдеться у заяві управління.

У NSO закликали Пхеньян негайно припинити такі військові дії, нагадавши, що запуски балістичних ракет є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють розробку ядерної зброї та ракет.

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