Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря
Київ • УНН
Пхеньян запустив із району Вонсана балістичну ракету малої дальності в бік Східного моря. Південна Корея скликала екстрене засідання.
Північна Корея в неділю запустила одну балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря, повідомили військові Південної Кореї, через кілька днів після того, як Пхеньян пообіцяв вжити "відповідних заходів" у відповідь на продовження військових навчань під проводом США в регіоні. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.
Деталі
Південнокорейські військові поінформували, що запуск зафіксували приблизно о 15.00 за місцевим часом у неділю з району Вонсана. Ракета пролетіла близько 450 км. Наразі триває аналіз для визначення точних характеристик снаряда та інших деталей.
У JCS зазначили, що розвідувальні служби Південної Кореї та США відстежували та обмінювалися відповідними даними з самого початку запуску, а також поділилися інформацією про запуск ракети з Японією.
"Ми уважно стежимо за різними діями Північної Кореї та зберігаємо спроможність і готовність дати рішучу відповідь на будь-які провокації у межах міцної спільної оборонної позиції Південної Кореї та США", - заявили у комітеті.
ГУР показало японській делегації компоненти балістичної ракети КНДР19.09.26, 13:20 • 21447 переглядiв
Управління національної безпеки Південної Кореї (NSO) скликало екстрене засідання з питань безпеки за участю Міністерства оборони та JCS для обговорення останнього запуску ракети.
"Ми оцінили нашу позицію щодо реагування, проаналізували та оцінили вплив останнього запуску ракети на нашу національну безпеку, а також розглянули відповідні заходи", - йдеться у заяві управління.
У NSO закликали Пхеньян негайно припинити такі військові дії, нагадавши, що запуски балістичних ракет є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють розробку ядерної зброї та ракет.
США не вважають ракетні пуски КНДР безпосередньою загрозою21.08.26, 11:03 • 4346 переглядiв