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Що святкують 20 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

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В Україні відзначають День працівників лісу, а під егідою ЮНЕСКО - День студентського спорту. Також вшановують онкогінекологію, паелью та святих.

Що святкують 20 вересня в Україні та світі

20 вересня в Україні відзначають День працівників лісу, у світі під егідою ЮНЕСКО проходить Міжнародний день студентського спорту та Всесвітній день гінекологічної онкології, а Непал святкує День Конституції. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого великомученика Євстафія Плакіду та його родину, а за старим стилем відзначають Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці та день пам'яті мученика Созонта, розповість УНН.

День працівників лісу в Україні

Офіційне професійне свято фахівців лісового господарства, лісничих, екологів та працівників деревообробної промисловості, встановлене Указом Президента України у 1993 році і відзначається щорічно у третю неділю вересня.

Подія присвячена збереженню та раціональному використанню лісових ресурсів України, які займають понад 15% території країни. Свято підкреслює критичну роль лісівників у відновленні лісових масивів, боротьбі з незаконними вирубками, ліквідації наслідків лісових пожеж та розмінуванні лісових угідь, потерпілих унаслідок бойових дій.

Міжнародний день студентського спорту (International Day of University Sport)

Офіційна дата під егідою ЮНЕСКО, заснована у 2016 році спільно з Міжнародною федерацією університетського спорту (FISU).

День покликаний підкреслити роль фізичного виховання, спортивних дисциплін та здорового способу життя в закладах вищої освіти, сприяти розвитку молодіжного спортивного руху, а також зміцнювати міжкультурний діалог та командний дух серед студентства по всьому світу.

Всесвітній день гінекологічної онкології (World Gynecologic Oncology Day / World GO Day) 

Глобальна медико-просвітницька ініціатива, заснована Європейською асоціацією гінекологічної онкології (ESGO) та Європейською мережею онкогінекологічних пацієнтських груп (ENGOT).

Подія присвячена підвищенню обізнаності жінок про симптоми, профілактику та ранню діагностику онкогінекологічних захворювань, популяризації вакцинації проти ВПЛ та розширенню доступу пацієнток до сучасного лікування.

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Всесвітній день паельї (World Paella Day)

Неофіційне міжнародне гастрономічне свято, започатковане у Валенсії (Іспанія) для вшанування однієї з найвідоміших страв світової кулінарії.

Подія об'єднує шеф-кухарів та кулінарних ентузіастів, підкреслюючи культурну спадщину Валенсії, традиційні рецепти приготування рису з морепродуктами, м'ясом та овочами, а також майстерність володіння автентичною пательнею.

День Конституції Непалу

Головне національне свято країни, встановлене на честь набрання чинності 20 вересня 2015 року нової демократичної Конституції.

Ухвалення цього фундаментального документа завершило тривалий мирний процес після ліквідації монархії, закріпивши статус Непалу як федеративної демократичної республіки із світським устроєм та гарантіями прав для всіх етнічних груп.

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День пам'яті святого великомученика Євстафія Плакіди

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого великомученика Євстафія Плакіди, його дружини Феопістії та синів Агапія і Феопіста. Євстафій був видатним римським воєначальником за імператорів Траяна та Адріана, який прийняв християнство після видіння сяючого хреста між рогами оленя під час полювання.

За відмову принести жертву язичницьким богам після військової перемоги весь його дім піддався жорстоким катуванням і прийняв мученицьку смерть у розпеченому мідному бику на початку II століття.

Також у цей день згадують святого мученика Олега, князя Брянського (XIII ст.), який відмовився від княжого престолу, заснував Петропавлівський монастир і прийняв чернечий постриг.

За старим календарем віряни відзначають Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці - день підготовчих молитов до першого двунадесятого свята церковного року.

Окрім того, у цей день вшановують пам'ять святого мученика Созонта, пастуха з Кілікії, який на початку IV століття відкрито визнав свою віру в Христа та нищив язичницьких ідолів, за що був спалений на вогнищі.

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Олександра Месенко

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