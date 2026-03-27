Екс-репер став прем’єр-міністром Непалу після переконливої перемоги на виборах - Reuters
Київ • УНН
35-річний екс-мер Катманду став прем'єр-міністром після здобуття його партією 182 місць у парламенті. Політик обіцяє подолати корупцію та безробіття.
У Непалі новим прем’єр-міністром став колишній репер Балендра Шах, чия політична сила здобула переконливу перемогу на парламентських виборах. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
35-річний політик, який раніше обіймав посаду мера столиці Катманду, став одним із наймолодших прем’єрів країни за останні десятиліття. Його партія Rastriya Swatantra Party (RSP), створена лише три роки тому, отримала 182 місця у 275-місцевому парламенті.
Балендра Шах офіційно склав присягу у п’ятницю в резиденції президента у присутності дипломатів та урядовців.
Перед новим урядом стоять ключові завдання – відновлення політичної стабільності та створення робочих місць у країні, яка тривалий час стикається з економічними труднощами та нестабільністю влади.
За словами аналітиків, першим випробуванням для нового прем’єра стане ефективне та прозоре управління, якого очікують громадяни після хвилі антикорупційних протестів.
Саме ці протести, очолювані молоддю, стали одним із факторів політичних змін. Вони спалахнули на тлі безробіття та корупції, і під час їх придушення загинули десятки людей.
Непал залишається країною з високим рівнем бідності — близько п’ятої частини населення живе за межею бідності, а тисячі людей щодня виїжджають за кордон у пошуках роботи.
Політична нестабільність є хронічною проблемою для країни: з 1990 року там змінилося понад 30 урядів, і жоден із них не пропрацював повний п’ятирічний термін.
Перемога Балендри Шаха означає запит суспільства на нові політичні обличчя та боротьбу з корупцією, однак реалізація цих очікувань стане головним викликом для нового уряду.
У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався з гірської дороги, є загиблі15.03.26, 11:12 • 5881 перегляд