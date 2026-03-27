Экс-рэпер стал премьер-министром Непала после убедительной победы на выборах - Reuters
Киев • УНН
35-летний экс-мэр Катманду стал премьер-министром после получения его партией 182 мест в парламенте. Политик обещает преодолеть коррупцию и безработицу.
В Непале новым премьер-министром стал бывший рэпер Балендра Шах, чья политическая сила одержала убедительную победу на парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
35-летний политик, ранее занимавший пост мэра столицы Катманду, стал одним из самых молодых премьеров страны за последние десятилетия. Его партия Rastriya Swatantra Party (RSP), созданная всего три года назад, получила 182 места в 275-местном парламенте.
Балендра Шах официально принес присягу в пятницу в резиденции президента в присутствии дипломатов и чиновников.
Перед новым правительством стоят ключевые задачи – восстановление политической стабильности и создание рабочих мест в стране, которая долгое время сталкивается с экономическими трудностями и нестабильностью власти.
По словам аналитиков, первым испытанием для нового премьера станет эффективное и прозрачное управление, которого ожидают граждане после волны антикоррупционных протестов.
Именно эти протесты, возглавляемые молодежью, стали одним из факторов политических изменений. Они вспыхнули на фоне безработицы и коррупции, и во время их подавления погибли десятки людей.
Непал остается страной с высоким уровнем бедности — около пятой части населения живет за чертой бедности, а тысячи людей ежедневно выезжают за границу в поисках работы.
Политическая нестабильность является хронической проблемой для страны: с 1990 года там сменилось более 30 правительств, и ни одно из них не проработало полный пятилетний срок.
Победа Балендры Шаха означает запрос общества на новые политические лица и борьбу с коррупцией, однако реализация этих ожиданий станет главным вызовом для нового правительства.
