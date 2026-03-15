В Непале автобус с индийскими паломниками сорвался с горной дороги, есть погибшие
В центральном Непале пассажирский автобус с индийскими паломниками съехал с горной дороги и упал в овраг. В результате аварии погибли семь человек, еще девять получили ранения, сообщила полиция. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
По данным правоохранителей, все погибшие в Непале были гражданами Индии, совершавшими паломничество в местный храм. Среди пострадавших также есть водитель автобуса и его помощник – граждане Непала.
Автобус упал в овраг с высоты около 150 метров
Авария произошла вечером 14 марта вблизи села Шахид Лакхан, примерно в 120 километрах к западу от столицы страны Катманду. Автобус возвращался от индуистского храма Манакамана, когда при спуске с горы съехал с дороги на повороте.
Транспортное средство скатилось со склона примерно на 150 метров и упало в овраг. Полицейские и местные жители помогли извлечь пострадавших и доставить их в ближайшие больницы.
Шесть человек погибли в результате крупного пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе11.03.26, 06:50 • 19911 просмотров