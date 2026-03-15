У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався з гірської дороги, є загиблі
Київ • УНН
Поблизу села Шахід Лакхан автобус злетів у яр з висоти 150 метрів. Унаслідок аварії семеро людей загинули, ще дев'ятеро отримали травми різного ступеня.
У центральному Непалі пасажирський автобус з індійськими паломниками з’їхав із гірської дороги та впав у яр. Унаслідок аварії загинули семеро людей, ще дев’ятеро отримали поранення, повідомила поліція. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, усі загиблі в Непалі були громадянами Індії, які здійснювали паломництво до місцевого храму. Серед постраждалих також є водій автобуса та його помічник – громадяни Непалу.
Автобус впав у яр із висоти близько 150 метрів
Аварія сталася ввечері 14 березня поблизу села Шахід Лакхан, приблизно за 120 кілометрів на захід від столиці країни Катманду. Автобус повертався від індуїстського храму Манакамана, коли під час спуску з гори з’їхав з дороги на повороті.
Транспортний засіб скотився зі схилу приблизно на 150 метрів і впав у яр. Поліцейські та місцеві жителі допомогли витягнути постраждалих і доставити їх до найближчих лікарень.
