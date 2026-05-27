Зеленский согласовал новые дальнобойные операции против россии
Киев • УНН
Президент Зеленский согласовал новые дальнобойные операции для ударов по нефтяной отрасли россии. Также СБУ продолжает мероприятия против внутренних коллаборантов.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые дальнобойные операции против России, чтобы у РФ появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Была сегодня также детальная встреча с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, с начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Я согласовал им новые наши дальнобойные операции – это то, что нужно, чтобы у России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями. Российская нефтяная отрасль будет и впредь сокращаться, если Россия выбирает войну
Также был и доклад СБУ – генерал-майора Хмары, – в том числе и по внутренней безопасности в Украине.
Мы продолжаем операции против тех, кто выбрал не Украину, а помощь врагу. С ними Украина будет жесткой
