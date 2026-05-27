Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые дальнобойные операции против России, чтобы у РФ появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Была сегодня также детальная встреча с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, с начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Я согласовал им новые наши дальнобойные операции – это то, что нужно, чтобы у России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями. Российская нефтяная отрасль будет и впредь сокращаться, если Россия выбирает войну

Также был и доклад СБУ – генерал-майора Хмары, – в том числе и по внутренней безопасности в Украине.

Мы продолжаем операции против тех, кто выбрал не Украину, а помощь врагу. С ними Украина будет жесткой