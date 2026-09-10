Грузинська церква засудила використання імені святого Гавриїла підрозділом зс рф, що воює проти України

Грузинська православна церква категорично засудила використання імені преподобного Гавриїла Ургебадзе - ченця, який прославився відкритим опором радянської влади, - у назві російського військового підрозділу, який воює проти України, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

"Для нас категорично неприпустиме використання імені преподобного отця Гаврила для військових підрозділів. Все його життя було присвячене вірі, проповіді любові та людинолюбству. Автори ініціативи явно погано знайомі із його життям. На цьому тлі згадана дія сприймається як упереджена спекуляція ім'ям Церкви", — заявив глава служби зв'язків із громадськістю ДПЦ протоієрей Андрій Джагмаїдзе.

Він підкреслив, що підрозділ створили без будь-яких консультацій із Тбілісі, і висловив жаль, що ідею підтримали представники Російської православної церкви.

"Грузинська православна церква дистанціюється від використання імені преподобного Гавриїла з метою виправдання або підтримки військових дій", - додав Джагмаїдзе.

За життя архімандрит Гаврило був непримиренним противником радянського режиму, правонаступником якого сьогодні вважає себе Кремль. Під час першотравневої демонстрації у Тбілісі 1965 року він публічно спалив 12-метровий портрет Леніна на будівлі Верховної Ради Грузинської РСР. За це чернець зазнав жорстких переслідувань, допитів та тортур з боку радянських спецслужб.

Про існування "підрозділу імені Ургебадзе" стало відомо у січні 2026 року — інформацію про нього та фото прапора з грузинським святим поширив військовий відділ РПЦ та 1-а мотострілецька бригада рф.

Широкого розголосу тема набула після нещодавнього візиту до окупованого Донецька прокремлівського грузинського активіста Бесіка Данелія.

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Російські державні ЗМІ цього тижня повідомили, що "грузинські волонтери" передали "підрозділу імені святого Гавриїла Ургебадзе" техніку та мобільні молитовні кімнати.

На відео з Донецька Данелія називає російських військових "братами", котрі захищають "православ'я, Росію, Грузію та справедливість", і завершує промову фразою "Перемога буде за нами".

У росЗМІ Данелія представили "меценатом із Грузії". Однак у Тбілісі він відомий як проросійський активіст, лояльний до уряду "Грузинської мрії": у минулому — член партії Ніно Бурджанадзе "Єдина Грузія" та співзасновник руху "Антимайдан". У 2025-2026 роках Данелія брав участь у засіданнях спецкомісії Теї Цулукіані з розслідування дій колишньої влади Грузії, а також регулярно транслював у медіа-риторику про необхідність "вибачень перед сепаратистськими регіонами".