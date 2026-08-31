Бельгия блокирует использование замороженных активов рф для Украины — СМИ

Бельгия решительно выступает против использования замороженных российских активов для поддержки Украины, тогда как четыре страны ЕС стремятся возобновить эту схему, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

"Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта", — заявил министр обороны Тео Франкен в интервью Терзакену на фламандском телеканале VRT в пятницу вечером.

В свою очередь, Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Европейскую комиссию изучить новые способы использования около 200 миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Украины.

Издание отмечает, что на европейском саммите в декабре прошлого года бельгийский лидер Барт де Вевер отклонил попытку Германии и Европейской комиссии создать для Украины "репарационный кредит" в размере 210 миллиардов евро, заявив, что это оставит страну Бенилюкса беззащитной перед российскими юридическими последствиями.

Большая часть активов хранится в Euroclear в Бельгии. "Наш премьер-министр будет стоять на своем", — добавил Франкен.

Отметив, что сопротивление Бельгии вызвало недовольство, он особенно выделил страны Балтии — самых рьяных сторонников репарационного кредита — за отказ отказаться от него.

"Им также следует быть осторожными, постоянно поднимая этот вопрос и загоняя нас в угол. Я не думаю, что это разумно", — сказал Франкен, имея в виду страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония получают значительную поддержку от Бельгии, отметил он.

В материале отмечается, что жесткий тон Франкена несколько отличается от того, как в этом месяце говорил о схеме министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Прево, похоже, оставил открытой возможность использования иммобилизированных активов в этом месяце при условии справедливого распределения всей юридической ответственности между странами ЕС.

Добавим

Европейские министры иностранных дел обсудят эту тему на встрече в Ирландии на следующей неделе.

Украина, остро нуждающаяся в противовоздушной обороне, готовится к суровой зиме, и Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что его администрация сталкивается с дефицитом финансирования в размере 23,5 миллиарда евро.

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