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Макрон ответил Трампу на посягательства в отношении Сен-Пьера и Микелона

Киев • УНН

 • 1936 просмотра

Лидер Франции заявил, что Сен-Пьер и Микелон являются французской территорией. Трамп обозначил архипелаг флагом США на опубликованной карте.

Макрон ответил Трампу на посягательства в отношении Сен-Пьера и Микелона

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на территориальные притязания своего американского коллеги Дональда Трампа. Он заявил, что островная территория Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане является французской, сообщает BFMTV, передает УНН.

Детали

Это произошло после того, как Трамп опубликовал карту, на которой этот архипелаг обозначен флагом США.

В ответ Макрон сказал, что данная территория "тесно связана с Францией".

Мы не будем повторять это каждое утро только потому, что у людей возникают странные мысли или они высказывают странные вещи

- говорится в заявлении Макрона.

Дополнительно

Сен-Пьер и Микелон - это заморское сообщество Франции, расположенное в северо-западной части Атлантического океана, в 25 километрах к югу от канадского острова Ньюфаундленд. Это последний остаток некогда огромной колониальной империи Новая Франция в Северной Америке.

Особый статус этот архипелаг получил в 2003 году.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили дипломатический процесс, шаги для прекращения войны и двусторонние вопросы.

Евгений Устименко

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