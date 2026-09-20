Макрон ответил Трампу на посягательства в отношении Сен-Пьера и Микелона
Киев • УНН
Лидер Франции заявил, что Сен-Пьер и Микелон являются французской территорией. Трамп обозначил архипелаг флагом США на опубликованной карте.
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на территориальные притязания своего американского коллеги Дональда Трампа. Он заявил, что островная территория Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане является французской, сообщает BFMTV, передает УНН.
Детали
Это произошло после того, как Трамп опубликовал карту, на которой этот архипелаг обозначен флагом США.
В ответ Макрон сказал, что данная территория "тесно связана с Францией".
Мы не будем повторять это каждое утро только потому, что у людей возникают странные мысли или они высказывают странные вещи
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Сен-Пьер и Микелон - это заморское сообщество Франции, расположенное в северо-западной части Атлантического океана, в 25 километрах к югу от канадского острова Ньюфаундленд. Это последний остаток некогда огромной колониальной империи Новая Франция в Северной Америке.
Особый статус этот архипелаг получил в 2003 году.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили дипломатический процесс, шаги для прекращения войны и двусторонние вопросы.