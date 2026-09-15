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Домовилися зустрітись на полях Генеральної Асамблеї ООН - Зеленський провів розмову із Макроном

Київ • УНН

 • 2582 перегляди

Зеленський і Макрон обговорили дипломатичний процес, кроки для припинення війни та двосторонні питання. Лідери зустрінуться на полях Генасамблеї ООН.

Домовилися зустрітись на полях Генеральної Асамблеї ООН - Зеленський провів розмову із Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери детально обговорили ситуацію в дипломатичному процесі, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Зеленський поінформував про комунікацію з усіма партнерами. Президенти обговорили можливі кроки, щоб зупинити жахливу російську війну, та питання двостороннього порядку денного.

Макрон запропонував ввести санкції щодо поставок бензину до росії24.08.26, 21:35 • 4316 переглядiв

Глава держави наголосив, що Україна цінує підтримку Франції в захисті наших людей.

Лідери домовилися зустрітись найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський і Макрон обговорили ППО, постачання ракет та фінансування оборони України22.08.26, 17:08 • 5721 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна