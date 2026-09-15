Домовилися зустрітись на полях Генеральної Асамблеї ООН - Зеленський провів розмову із Макроном
Київ • УНН
Зеленський і Макрон обговорили дипломатичний процес, кроки для припинення війни та двосторонні питання. Лідери зустрінуться на полях Генасамблеї ООН.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери детально обговорили ситуацію в дипломатичному процесі, передає УНН із посиланням на ОП.
Деталі
Зеленський поінформував про комунікацію з усіма партнерами. Президенти обговорили можливі кроки, щоб зупинити жахливу російську війну, та питання двостороннього порядку денного.
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