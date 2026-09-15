Домовилися зустрітись на полях Генеральної Асамблеї ООН - Зеленський провів розмову із Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери детально обговорили ситуацію в дипломатичному процесі, передає УНН із посиланням на ОП.

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Зеленський поінформував про комунікацію з усіма партнерами. Президенти обговорили можливі кроки, щоб зупинити жахливу російську війну, та питання двостороннього порядку денного.

Макрон запропонував ввести санкції щодо поставок бензину до росії

Глава держави наголосив, що Україна цінує підтримку Франції в захисті наших людей.

Лідери домовилися зустрітись найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський і Макрон обговорили ППО, постачання ракет та фінансування оборони України