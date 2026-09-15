Договорились встретиться на полях Генеральной Ассамблеи ООН — Зеленский провёл разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры подробно обсудили ситуацию в дипломатическом процессе, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Зеленский проинформировал о коммуникации со всеми партнерами. Президенты обсудили возможные шаги, чтобы остановить ужасную российскую войну, и вопросы двусторонней повестки дня.

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Глава государства подчеркнул, что Украина ценит поддержку Франции в защите наших людей.

Лидеры договорились встретиться в ближайшее время на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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