Договорились встретиться на полях Генеральной Ассамблеи ООН — Зеленский провёл разговор с Макроном
Киев • УНН
Зеленский и Макрон обсудили дипломатический процесс, шаги для прекращения войны и двусторонние вопросы. Лидеры встретятся на полях Генассамблеи ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры подробно обсудили ситуацию в дипломатическом процессе, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Зеленский проинформировал о коммуникации со всеми партнерами. Президенты обсудили возможные шаги, чтобы остановить ужасную российскую войну, и вопросы двусторонней повестки дня.
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