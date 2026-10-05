У Харкові кількість загиблих після удару рф зросла до п'яти - під завалами швейного цеху знайшли тіла
Київ • УНН
Після російського обстрілу Харкова під завалами швейного цеху знайшли тіла ще двох людей. Загалом загинули п’ятеро містян.
Фото ілюстративне
У Харкові після атаки рф під завалами швачного цеху знайдено тіла ще двох загиблих. Про це повідомив міський голова Ігор Трехов, передає УНН.
Під завалами швачного цеху знайдено тіла ще двох загиблих від ворожого обстрілу міста
Загалом, за словами мера, кількість вбитих сьогодні російською армією харківʼян - пʼятеро.
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