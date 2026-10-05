У Харкові кількість загиблих після удару рф зросла до п'яти - під завалами швейного цеху знайшли тіла

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У Харкові після атаки рф під завалами швачного цеху знайдено тіла ще двох загиблих. Про це повідомив міський голова Ігор Трехов, передає УНН.

Під завалами швачного цеху знайдено тіла ще двох загиблих від ворожого обстрілу міста - повідомив Терехов.

Загалом, за словами мера, кількість вбитих сьогодні російською армією харківʼян - пʼятеро.

У Харкові кількість постраждалих через удар КАБ зросла до 39