У Харкові кількість постраждалих через удар КАБ зросла до 39
Київ • УНН
Унаслідок російського удару КАБ по Харкову постраждали 39 людей. На місцях влучань працюють медики, рятувальники та правоохоронці.
У Харкові через атаку рф кількість постраждалих зросла до 39 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
До 39 людей зросла кількість постраждалих через удар КАБ по Харкову
За його словами, люди продовжують звертатися по допомогу. На місцях влучань працюють бригади медиків, підрозділи ДСНС, правоохоронці.
рф атакувала Харків КАБами: троє людей загинули і ще 25 - поранені05.10.26, 15:48 • 1946 переглядiв