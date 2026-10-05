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У Харкові кількість постраждалих через удар КАБ зросла до 39

Київ • УНН

 • 2046 перегляди

Унаслідок російського удару КАБ по Харкову постраждали 39 людей. На місцях влучань працюють медики, рятувальники та правоохоронці.

У Харкові кількість постраждалих через удар КАБ зросла до 39

У Харкові через атаку рф кількість постраждалих зросла до 39 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

До 39 людей зросла кількість постраждалих через удар КАБ по Харкову 

- повідомив Синєгубов. 

За його словами, люди продовжують звертатися по допомогу. На місцях влучань працюють бригади медиків, підрозділи ДСНС, правоохоронці.

рф атакувала Харків КАБами: троє людей загинули і ще 25 - поранені05.10.26, 15:48 • 1946 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
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Олег Синєгубов
Харків