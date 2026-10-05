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В Харькове число пострадавших в результате удара КАБ возросло до 39

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

В результате российского удара КАБ по Харькову пострадали 39 человек. На местах попаданий работают медики, спасатели и правоохранители.

В Харькове число пострадавших в результате удара КАБ возросло до 39

В Харькове из-за атаки рф число пострадавших возросло до 39 человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

До 39 человек возросло число пострадавших из-за удара КАБ по Харькову 

- сообщил Синегубов. 

По его словам, люди продолжают обращаться за помощью. На местах попаданий работают бригады медиков, подразделения ГСЧС, правоохранители.

рф атаковала Харьков КАБами: три человека погибли, ещё 25 — ранены05.10.26, 15:48 • 1402 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Эвакуация
Олег Синегубов
Харьков