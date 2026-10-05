В Харькове число пострадавших в результате удара КАБ возросло до 39
Киев • УНН
В результате российского удара КАБ по Харькову пострадали 39 человек. На местах попаданий работают медики, спасатели и правоохранители.
В Харькове из-за атаки рф число пострадавших возросло до 39 человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
До 39 человек возросло число пострадавших из-за удара КАБ по Харькову
По его словам, люди продолжают обращаться за помощью. На местах попаданий работают бригады медиков, подразделения ГСЧС, правоохранители.
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