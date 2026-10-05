рф атаковала Харьков КАБами: три человека погибли, ещё 25 — ранены
Киев • УНН
россия атаковала Харьков как минимум тремя КАБами и дроном. Погибли три человека, 25 пострадали, повреждены дома и автозаправка.
Армия рф атаковала Харьков КАБами, горят склады и повреждены жилые дома. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате атаки три человека погибли и еще 25 — ранены, передает УНН.
Враг атаковал Харьков по меньшей мере тремя КАБами — попадания зафиксированы в Слободском районе... Есть пострадавшие, горят складские помещения, повреждены жилые дома. Под завалами в жилом доме, который попал под обстрел, могут находиться люди
По словам городского головы Харькова, на данный момент известно о 25 пострадавших и трех погибших.
Кроме того, по словам Терехова, враг также ударил боевым дроном по заправке в Киевском районе.
В ГСЧС показали кадры последствий ночной атаки на Харьков, в результате которой погиб человек и вспыхнули пожары05.10.26, 07:39 • 4772 просмотра