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рф атаковала Харьков КАБами: три человека погибли, ещё 25 — ранены

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

россия атаковала Харьков как минимум тремя КАБами и дроном. Погибли три человека, 25 пострадали, повреждены дома и автозаправка.

рф атаковала Харьков КАБами: три человека погибли, ещё 25 — ранены

Армия рф атаковала Харьков КАБами, горят склады и повреждены жилые дома. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате атаки три человека погибли и еще 25 — ранены, передает УНН.

Враг атаковал Харьков по меньшей мере тремя КАБами — попадания зафиксированы в Слободском районе... Есть пострадавшие, горят складские помещения, повреждены жилые дома. Под завалами в жилом доме, который попал под обстрел, могут находиться люди 

— сообщил Терехов. 
Последствия атаки на Харьков. Фото: соцсети

По словам городского головы Харькова, на данный момент известно о 25 пострадавших и трех погибших.

Кроме того, по словам Терехова, враг также ударил боевым дроном по заправке в Киевском районе.

В ГСЧС показали кадры последствий ночной атаки на Харьков, в результате которой погиб человек и вспыхнули пожары05.10.26, 07:39 • 4772 просмотра

Антонина Туманова

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