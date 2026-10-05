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В ГСЧС показали кадры последствий ночной атаки на Харьков, в результате которой погиб человек и вспыхнули пожары

Киев • УНН

 • 2276 просмотра

Российские ракеты ударили по Индустриальному району Харькова. Погиб человек, шестеро пострадали, спасатели ликвидировали пожары.

В ГСЧС показали кадры последствий ночной атаки на Харьков, в результате которой погиб человек и вспыхнули пожары
Фото: ГСЧС

В Харькове в результате ночной российской ракетной атаки погиб один человек, ещё 6 пострадали. Спасатели показали кадры ликвидации последствий ударов, сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району города. В результате атаки возник пожар.

Огонь охватил помещения двухэтажного административного здания, автомобили и мусор.

Спасатели показали последствия атаки

Также повреждения получили жилые дома, административно-производственное здание и автомобили.

Спасатели ликвидировали пожар. На месте работали подразделения ГСЧС, пиротехники, психологи, полицейские, медики, волонтёры и коммунальные службы города.

российский дрон попал в многоэтажку в Харькове, погиб человек04.10.26, 23:18 • 3274 просмотра

Степан Гафтко

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