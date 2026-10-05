В ГСЧС показали кадры последствий ночной атаки на Харьков, в результате которой погиб человек и вспыхнули пожары

Контрнаступательные действия Украины возле Лимана уже могут создавать проблемы для наступления россиян на Славянск — ISW

Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт

Пентагон перенимает украинские идеи и опыт войны для развития армии США

Украина могла получить чешские самолёты для сбивания реактивных "Шахедов", но передачу остановили — какая есть альтернатива

Белый дом США также уже следит за возможной чумой в России и оценивает варианты действий — Axios

В Киеве из-за затруднённого движения по мостам запускают 18 дополнительных рейсов между правым и левым берегами — как они будут курсировать

Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США

Талибы начали закупать оружие и беспилотники в Беларуси при содействии России — СМИ

"Нельзя прогибаться под Путина, потому что Украину сломают": Зеленский ответил депутатам, которые призывают договариваться с РФ