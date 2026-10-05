В ГСЧС показали кадры последствий ночной атаки на Харьков, в результате которой погиб человек и вспыхнули пожары
Киев • УНН
Российские ракеты ударили по Индустриальному району Харькова. Погиб человек, шестеро пострадали, спасатели ликвидировали пожары.
В Харькове в результате ночной российской ракетной атаки погиб один человек, ещё 6 пострадали. Спасатели показали кадры ликвидации последствий ударов, сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району города. В результате атаки возник пожар.
Огонь охватил помещения двухэтажного административного здания, автомобили и мусор.
Спасатели показали последствия атаки
Также повреждения получили жилые дома, административно-производственное здание и автомобили.
Спасатели ликвидировали пожар. На месте работали подразделения ГСЧС, пиротехники, психологи, полицейские, медики, волонтёры и коммунальные службы города.
российский дрон попал в многоэтажку в Харькове, погиб человек04.10.26, 23:18 • 3274 просмотра