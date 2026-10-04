российский дрон попал в многоэтажку в Харькове, погиб человек

В Харькове российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. В результате атаки погиб человек, есть раненые, сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, российские войска могли применить ударный беспилотник типа «Бандероль».

Сначала мэр Харькова сообщал о 2 погибших и нескольких пострадавших, но позже написал: «По уточнённой информации Ситуационного центра, в результате двойного удара „Бандеролей“ по Индустриальному району погиб один человек, ещё шестеро ранены, горят автомобили и административное здание, повреждено около десяти многоквартирных домов. Продолжается спасательно-поисковая операция».

На месте попадания работают соответствующие службы. Окончательные последствия российской атаки и информация о возможных людях под завалами в настоящее время уточняются.

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