Удар БПЛА по энергообъекту в Полтавской области оставил без света 22 тысячи абонентов

В воскресенье, 4 октября, российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич, передает УНН.

Детали

Зафиксировано попадание БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры. В результате атаки временно без света остались около 22 тысяч абонентов. Специалисты АО "Полтаваоблэнерго" уже работают над восстановлением энергоснабжения. Предварительно, обошлось без пострадавших - говорится в сообщении.

Напомним

В Запорожской области российские дроны атаковали Кушугум и Новостепнянское. В результате ударов погибли два человека, еще двое получили ранения.