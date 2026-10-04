Удар БПЛА по енергооб’єкту на Полтавщині залишив без світла 22 тисячі абонентів

У неділю, 4 жовтня, російські війська завдали удару по обʼєкту енергетичної інфраструктури на Полтавщині. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає УНН.

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Зафіксовано влучання БПЛА по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки тимчасово без світла залишилися близько 22 тисячі абонентів. Фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням енергопостачання. Попередньо, обійшлося без постраждалих - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Запоріжжі російські дрони атакували Кушугум та Новостепнянське. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.