російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові, загинула людина

У Харкові російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. Внаслідок атаки загинула людина, є поранені, повідомив міський голова Ігор Терехов, пише УНН.

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За попередньою інформацією, російські війська могли застосувати ударний безпілотник типу "Бандероль".

Спочатку мер Харкова повідомляв про 2 загиблих та кількох постраждалих, але пізніше написав: "За уточненою інформацією Ситуаційного центру, подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро поранені, горять автомобілі та адміністративна будівля, близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено. Триває рятувально-пошукова операція".

На місці влучання працюють відповідні служби. Остаточні наслідки російської атаки та інформація про можливих людей під завалами наразі уточнюються.

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