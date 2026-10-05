У ДСНС показали кадри наслідків нічної атаки на Харків, де загинула людина та спалахнули пожежі
Київ • УНН
російські ракети вдарили по Індустріальному району Харкова. Загинула людина, шестеро постраждали, рятувальники ліквідували пожежі.
У Харкові внаслідок нічної російської ракетної атаки загинула одна людина, ще 6 постраждали. Рятувальники показали кадри ліквідації наслідків ударів, повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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російські війська завдали ракетних ударів по Індустріальному району міста. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Вогонь охопив приміщення двоповерхової адміністративної будівлі, автомобілі та сміття.
Рятувальники показали наслідки атаки
Також пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративно-виробнича будівля та автомобілі.
Рятувальники ліквідували пожежу. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби міста.
російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові, загинула людина04.10.26, 23:18 • 3078 переглядiв