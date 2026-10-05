У ДСНС показали кадри наслідків нічної атаки на Харків, де загинула людина та спалахнули пожежі

Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW

путін цього року раніше розпочав зимову кампанію ударів по Україні, і в ISW пояснили його розрахунок

Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США

Україна могла отримати чеські літаки для збивання реактивних "Шахедів", але передачу зупинили – яка є альтернатива

Білий дім США уже теж стежить за можливою чумою в росії та оцінює варіанти дій – Axios

У Києві через ускладнений рух мостами запускають 18 додаткових рейсів між правим і лівим берегами, як курсуватимуть

Трамп вирішить, чи вводити "пекельні" санкції проти росії після оцінки наслідків – глава Міненерго США

Таліби почали закуповувати зброю та безпілотники у білорусі за сприяння росії – ЗМІ

"Не можна прогинатися під путіна, бо Україну зламають": Зеленський відповів депутатам, які закликають домовлятися з рф