В Харькове число погибших после удара рф возросло до пяти — под завалами швейного цеха нашли тела
Киев • УНН
После российского обстрела Харькова под завалами швейного цеха нашли тела ещё двух человек. Всего погибли пять жителей города.
Фото иллюстративное
В Харькове после атаки рф под завалами швейного цеха найдены тела ещё двоих погибших. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передаёт УНН.
Под завалами швейного цеха найдены тела ещё двоих погибших в результате вражеского обстрела города
Всего, по словам мэра, число убитых сегодня российской армией харьковчан — пятеро.
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