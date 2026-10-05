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В Харькове число погибших после удара рф возросло до пяти — под завалами швейного цеха нашли тела

Киев • УНН

 • 1510 просмотра

После российского обстрела Харькова под завалами швейного цеха нашли тела ещё двух человек. Всего погибли пять жителей города.

В Харькове число погибших после удара рф возросло до пяти — под завалами швейного цеха нашли тела
Фото иллюстративное

В Харькове после атаки рф под завалами швейного цеха найдены тела ещё двоих погибших. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передаёт УНН.

Под завалами швейного цеха найдены тела ещё двоих погибших в результате вражеского обстрела города 

- сообщил Терехов.

Всего, по словам мэра, число убитых сегодня российской армией харьковчан — пятеро.

В Харькове число пострадавших в результате удара КАБ возросло до 3905.10.26, 16:35 • 2308 просмотров

Антонина Туманова

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