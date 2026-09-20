В Херсонской области россияне ударили дроном по монастырю, один священник погиб, четверо ранены
Киев • УНН
В селе Красный Маяк российский FPV-дрон ударил по монастырю. Погиб 71-летний священник, ещё четверо получили травмы.
В результате российской атаки на монастырь в Херсонской области погиб 71-летний священнослужитель. Еще четверо священников получили минно-взрывные травмы. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Вчера около 15:00 российские террористы атаковали беспилотником монастырь в селе Красный Маяк Новорайской общины. В результате удара вражеского FPV-дрона погиб 71-летний священнослужитель. Мои искренние соболезнования родным и близким
Также ранены еще четверо священников в возрасте 51, 53, 51 и 31 года. Предварительно, они получили минно-взрывные травмы.
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