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В Херсонской области россияне ударили дроном по монастырю, один священник погиб, четверо ранены

Киев • УНН

 • 904 просмотра

В селе Красный Маяк российский FPV-дрон ударил по монастырю. Погиб 71-летний священник, ещё четверо получили травмы.

В Херсонской области россияне ударили дроном по монастырю, один священник погиб, четверо ранены

В результате российской атаки на монастырь в Херсонской области погиб 71-летний священнослужитель. Еще четверо священников получили минно-взрывные травмы. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Вчера около 15:00 российские террористы атаковали беспилотником монастырь в селе Красный Маяк Новорайской общины. В результате удара вражеского FPV-дрона погиб 71-летний священнослужитель. Мои искренние соболезнования родным и близким

- написал Прокудин.

Также ранены еще четверо священников в возрасте 51, 53, 51 и 31 года. Предварительно, они получили минно-взрывные травмы.

В Киевской области после атаки повреждены предприятие и жилой дом20.09.26, 02:55 • 2318 просмотров

Ольга Розгон

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